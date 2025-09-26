Home / Andalucía / Acto de bienvenida a los nuevos funcionarios que se incorporan a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

septiembre 26, 2025 4:30 pm

Ramón Fernández-Pacheco recibe a los 65 ingenieros agrónomos y veterinarios que se incorporan a la Consejería

El consejero agradece la labor que van a realizar y con la que van a ayudar a miles de familias que dependen de forma directa del sector primario

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha dado esta semana la bienvenida a los nuevos funcionarios de las especialidades de Ingeniería Agrónoma y de Veterinaria que se incorporan a la Consejería, tanto en su sede, como en las distintas delegaciones territoriales, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA) o en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).

Fernández-Pacheco les ha agradecido la labor que va a realizar en una de las consejerías “más grandes en volumen de trabajo pero más bonita”. “Con cada trabajo hecho, con cada expediente, resolución o subvención ayudamos a miles de familias andaluzas que dependen de forma directa de la agricultura, la ganadería y la pesca”, ha afirmado el consejero.

