El Ayuntamiento de Carboneras abona 2,4 millones dentro del Plan de Pago a Proveedores del Gobierno de España

El alcalde señala “la falta de responsabilidad y el boicot a su pueblo” de PSOE y ediles no adscritos al bloquear el obligatorio Plan de Ajuste

El Ayuntamiento de Carboneras ha celebrado una sesión plenaria extraordinaria en la que el alcalde, Salvador Hernández, ha destacado que ya se ha hecho efectivo el pago de un total de 775 facturas pendientes a 56 proveedores por un importe de 2,4 millones de euros. Este abono se ha realizado al amparo del mecanismo extraordinario del Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno de España en 2026.

El regidor ha calificado la medida como un “balón de oxígeno” ante la situación económica en la que se encuentran las arcas municipales, viniendo a dar cumplimiento a obligaciones de pago pendientes del año 2019, así como del periodo comprendido entre 2023 y 2026. Según ha desgranado Hernández, la mayor parte de estos fondos se ha destinado a saldar deuda con la antigua empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y jardines, la anterior de mantenimiento eléctrico y con Galasa, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua.

El primer edil ha incidido en que eso ha ocurrido porque “desde el gobierno municipal siempre se ha tenido como prioridad el pago a proveedores locales, pequeñas y medianas empresas y autónomos”. Gracias a atenderse como pagos prioritarios, solamente 10 proveedores del municipio, con facturas por importe de unos 80.000 euros, han sido parte de este sistema de pagos.

El Ayuntamiento de Carboneras disponía de autorización para abonar por esta vía hasta 3,1 millones de euros, fijándose la cifra definitiva en los citados 2,4 millones. Eso se debe a que esta ha sido la cantidad finalmente validada por los propios prestadores de servicios, que tenían que aceptar expresamente esta manera de cobrar. Todos los pagos se han llevado a cabo entre el 26 y el 28 de junio.

Bloqueo al Plan de Ajuste

A pesar de la materialización del abono a los proveedores, la efectividad total de la medida del Ministerio de Hacienda requería la aprobación de un Plan de Ajuste. Este documento de viabilidad económica ha sido rechazado por el pleno con los votos en contra de los cinco concejales presentes del PSOE y los dos concejales no adscritos de la Corporación.

“Aquí no votamos si nos gusta el plan o no. Decidimos si damos solución a una situación que afecta a la solvencia económica del Ayuntamiento”, ha advertido el concejal de Hacienda, Francisco Javier Alonso, recordando a la oposición que las facturas abonadas “no entienden de gobiernos”.

Al hilo de esto, el alcalde, Salvador Hernández, ha puesto el acento en que la deuda satisfecha engloba “facturas de tres gobiernos diferentes”, periodos en los que tanto el actual portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, como el concejal no adscrito, Felipe Cayuela, fueron alcaldes del municipio.

Para hacer frente a esta situación económica heredada, el Ministerio de Hacienda señala una serie de posibles medidas de contención del gasto entre las que el Consistorio ha tenido que elaborar el Plan de Ajuste tumbado en el pleno. Entre ellas, el Consistorio ya había aplicado el incremento del 0,15% en el recibo del IBI, al que se sumaban ahora actuaciones como el ahorro de 35.000 euros en horas extraordinarias gracias a la próxima convocatoria y dotación de nuevas plazas en la Policía Local o relacionadas con Inspección Tributaria.

Escenario actual y futuro

Tras la negativa a aprobar este documento obligatorio, el Ayuntamiento de Carboneras dará cuenta de lo sucedido al Ministerio de Hacienda. Será la administración central la que deba indicar las medidas a tomar como consecuencia de la votación, así como la fórmula exacta mediante la cual el Ayuntamiento tendrá que ir devolviendo este anticipo de 2,4 millones, una cuantía cuya amortización prevista a través de un préstamo a largo plazo ha quedado impedida por el resultado de la votación.

Al término de la sesión plenaria, el regidor de Carboneras ha lamentado “la absoluta falta de responsabilidad de quienes han levantado su mano para boicotear a su propio pueblo durante este pleno”, remarcando que a sus consecuencias “tendrán que hacer frente tanto este gobierno como los que vengan después”. “A nadie le gusta tener que hacer un Plan de Ajuste, pero el Ayuntamiento tiene que hacerlo para seguir prestando servicios y sanear sus cuentas”, ha recordado.

A pesar de lo sucedido, Hernández ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. “Frente a los obstáculos que intentan poner algunos, lo peor en la situación económica de Carboneras ya ha pasado”. Y es que, según ha avanzado, a este pago a proveedores se sumarán noticias positivas para el municipio a partir de septiembre, relativas a un incremento de los ingresos municipales y a la creación de nuevos puestos de trabajo derivados de la implantación de diferentes proyectos empresariales.

Entre estos se encuentra la puesta en marcha de una desaladora sobre los terrenos de la antigua central térmica; un proyecto que la Junta de Andalucía ya ha declarado formalmente de interés estratégico para la comunidad.

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