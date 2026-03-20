La Guardia Civil refuerza su labor en la lucha contra el contrabando y el control de armas blancas

La actuación de la Guardia Civil permitió localizar 125 cajetillas de tabaco carentes de precinto fiscal y ocho armas blancas ocultas tras el mostrador de un establecimiento

La actuación pone de relieve la vigilancia permanente de la Guardia Civil en el municipio para combatir el contrabando y prevenir riesgos para la seguridad ciudadana

La Guardia Civil de Almería, ha intervenido 125 cajetillas de tabaco de contrabando y varias armas blancas en un establecimiento comercial en Balanegra (Almería), en el marco de un operativo dirigido por la PAFIF (Compañía Fiscal y Fronteras) de la Guardia Civil de EL Ejido, a la prevención del contrabando y el control del porte de objetos peligrosos.

Esta intervención se enmarca dentro de las funciones atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, consistiendo en prevenir la comisión de actos delictivos, garantizar la seguridad ciudadana y velar por el cumplimiento de la legalidad vigente. Asimismo, responde a lo dispuesto para la protección de la seguridad ciudadana, en relación con el control del porte y utilización de armas y otros instrumentos peligrosos.

Durante la inspección, los agentes localizaron cajetillas de tabaco carentes de las precintas fiscales obligatorias, lo que evidenciaba su procedencia ilícita. Igualmente, se hallaron varias armas blancas dispuestas para su uso inmediato, cuya tenencia y posible utilización fuera de los supuestos legalmente permitidos constituye una infracción administrativa grave.

El responsable del establecimiento ya había sido objeto de actuaciones anteriores por hechos similares, lo que pone de manifiesto una conducta reiterada que agrava la responsabilidad administrativa derivada de los hechos.

El contrabando de tabaco genera un importante perjuicio económico a la Hacienda Pública, al tiempo que favorece circuitos de economía ilegal. Por su parte la presencia y uso indebido de armas blancas supone un riesgo directo para la seguridad ciudadana, motivo por el cual la Guardia Civil intensifica los controles preventivos en este ámbito con el objetivo de detectar y erradicar este tipo de prácticas ilícitas, reforzando así la seguridad en la provincia.

La mercancía intervenida ha sido puesta a disposición de la autoridad competente, mientras que al responsable del establecimiento se la han instruido las correspondientes actas de infracción.

La Guardia Civil recomienda;

-Adquirir productos de tabaco únicamente en establecimientos autorizados.

-Desconfiar de la venta de tabaco sin precinto fiscal o a precios anormalmente bajos

–Comunicar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con contrabando o venta ilegal.

La colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar este tipo de prácticas y permitir la rápida actuación policial.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).