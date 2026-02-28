El servicio de limpieza y jardines incorpora nuevos materiales para mejorar el cuidado de Carboneras

ANA LÓPEZ OTERO

Las primeras herramientas recibidas incluyen una trituradora vegetal, carritos de limpieza eléctricos y desbrozadoras, entre otras

El servicio municipal de limpieza viaria, mantenimiento de espacios públicos, playas y conservación de parques y jardines sigue avanzando en su objetivo de mejorar el estándar de cuidado y mantenimiento de Carboneras con la incorporación de nueva maquinaria y herramientas de trabajo para sus empleados.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, acompañado por personal de la nueva empresa concesionaria del servicio, Actúa, Servicios y Medio Ambiente, ha conocido el primer lote recibido, en el que destaca una trituradora vegetal, que permite procesar los restos de poda de manera inmediata en el lugar de trabajo, simplificando el tratamiento de residuos y agilizando las labores de jardinería.

También se encuentra ya operativo dentro del material dos nuevas desbrozadoras, tres motosierras (una de ellas con pértiga), cinco sopladores, tres cortasetos y un cortacésped. De especial relevancia, debido a la orografía del municipio es la incorporación de 10 carros de mano eléctricos, que facilitan el trabajo de los operarios en las zonas altas y en cuesta de Carboneras.

Esta renovación de herramientas llega con el nuevo contrato de gestión del servicio a la empresa Actúa, Servicios y Medio Ambiente, del grupo Hozono Global, que se inició a mediados del pasado mes de enero por un periodo de cuatro años. El alcalde, Salvador Hernández, ha valorado positivamente el arranque de la actividad por parte de la empresa adjudicataria.

Orden y dedicación

“Se está trabajando con orden y dedicación tras haber conseguido regularizar la situación de este servicio fundamental. Nuestro objetivo es elevar los estándares de limpieza y cuidado de cada espacio público de Carboneras, respondiendo a lo que los vecinos esperan y merecen”, ha señalado el regidor.

De ese modo, se irá sumando en próximas fechas una flota de vehículos industriales y maquinaria pesada que transformará la capacidad operativa del servicio. En cuanto a vehículos ligeros se irán incorporando 5 furgones tipo van de techo alto y un vehículo pickup con hidrolimpiador.

En lo referente a maquinaria de limpieza viaria se incorporarán dos barredoras nuevas y una tercera con función de baldeo, además de un camión cuba baldeador. Por último, se contará también con un camión volquete con gancho, un camión cesta con 18 metros de elevación, una minicargadora retroexcavadora y una plataforma articulada.

Perfiles en redes sociales

Por otro lado, la ciudadanía puede conocer el trabajo más destacado que se realiza diariamente por parte del equipo de la empresa adjudicataria a través de nuevos perfiles en redes sociales. En concreto, se puede seguir su actividad en Carboneras Limpia y Verde en Facebook e Instagram.