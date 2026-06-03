Andalucía lidera el empleo hostelero con más de 355.000 ocupados (+14,3%) en el primer trimestre de 2026
La ocupación en la hostelería en Andalucía representa un peso del 19,8% del total nacionalA nivel nacional, el sector alcanza los 1,77 millones de ocupados en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento interanual del 4,1%El 87,4% de los asalariados del sector cuenta con contrato indefinido, mientras que la tasa de temporalidad se sitúa en el 12,6%
Andalucía lideró la ocupación en hostelería, con 355.791 ocupados en el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento interanual del 14,3%. En el mismo periodo del año anterior la comunidad registró 311.254 ocupados.
Si se analiza un año completo, el promedio entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, el sector alcanzó los 365.851 ocupados en Andalucía, lo que representa un peso del 19,8% del total nacional, según el informe Mercado de trabajo en el sector de la hostelería elaborado por Randstad Research.
Por subgrupos, en los servicios de comidas y bebidas contó con 272.933 empleados y un peso del 20% en el mercado español, mientras que en los servicios de alojamiento sumaba 92.919 empleados, el 19,3%.
Por detrás de Andalucía, Cataluña (14,7%), Madrid (13,7%), Comunidad Valenciana (11,1%) y Canarias (10,5%) se posicionan como las comunidades con mayor peso en ocupación. En el segmento de Servicios de alojamiento, Canarias lideró con el 21,5% del total de ocupados en el país. Le siguieron Andalucía con el 19,3%, Cataluña con el 16,0% y Baleares con el 12,7%, siendo las comunidades autónomas que concentraron la mayor parte del empleo. Mientras que, en el segmento de Servicios de comidas y bebidas, las comunidades con mayor peso en el empleo fueron Andalucía con el 20,0%, Madrid con el 16,0% y Cataluña con el 14,2%.
|[Distribución de la ocupación del sector por CCAA. Fuente: INE]
|“La hostelería continúa consolidando su papel como uno de los principales motores del empleo en Andalucía y en el conjunto de España, representando el 7,9% del empleo nacional. El sector mantiene además una elevada capacidad de generación de empleo estable y una creciente diversificación de su fuerza laboral, lo que refuerza su resiliencia y su papel estratégico en la economía”, señala Víctor Jofre, responsable de cuentas estratégicas de hostelería de Randstad.
España registra 1,77 millones de ocupados en el sector
A nivel nacional, el sector alcanzó los 1,77 millones de ocupados en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento interanual del 4,1%, equivalente a cerca de 70.000 nuevos empleos. El crecimiento está impulsado principalmente por los servicios de alojamiento, que registran un aumento del 7,6%, frente al 3,1% de los servicios de comidas y bebidas. Estos últimos concentran el 76% del empleo del sector (1,34 millones de ocupados), mientras que el 24% restante corresponde a los servicios de alojamiento (430.555 ocupados).[Ocupados en hostelería. Fuente INE]
|La afiliación a la Seguridad Social mantiene una evolución positiva, aunque con señales de desaceleración en los últimos trimestres. El comportamiento estacional sigue siendo más acusado en los servicios de alojamiento, que alcanzaron su máximo en el tercer trimestre de 2025 con 492.000 afiliados, mientras que los servicios de comidas y bebidas presentan una evolución más estable, con variaciones interanuales en torno al 1% y el 2%.
La mayoría de los trabajos en hostelería son asalariados y con contratos indefinidos
En términos laborales, la hostelería mantiene un claro predominio del empleo femenino, que representa el 55,1% del total con 977.000 trabajadoras. Al mismo tiempo, el peso del empleo extranjero y de doble nacionalidad continúa aumentando hasta el 40,8% del total, con 723.000 ocupados en el primer trimestre de 2026, frente a los 1,04 millones de trabajadores españoles, que se mantienen estables.Asimismo, el empleo asalariado predomina en el sector de la hostelería, con más de 1,5 millones de ocupados, lo que supone una tasa de salarización del 84,3%, ligeramente por debajo al promedio de todos los sectores (85%). Más del 87% de estos empleos lo hacen bajo la modalidad de contratación indefinida, reflejando la tendencia al alza en esta contratación desde la reforma laboral. En contraste, la contratación temporal sigue disminuyendo y sitúa la tasa de temporalidad en el 12,6%, por debajo de la media nacional (15,5%). El empleo continúa concentrado en ocupaciones operativas, especialmente camareros, cocineros y ocupaciones elementales, que representan más del 80% del total. En paralelo, el 35,9% de los ocupados cuenta con estudios profesionales o universitarios, con mayor presencia en alojamiento que en restauración.
La automatización avanza, aunque el factor humano sigue siendo clave
El sector de la hostelería se encuentra en plena transformación, impulsada por importantes tendencias globales. Los cambios por el aumento del coste de la vida son los más significativos para el 71% de las empresas del sector, seguidos por la mayor atención prestada a los problemas laborales y sociales (56%) y por un mayor acceso digital (54%). Entre las tecnologías consideradas clave destacan los sistemas de inteligencia artificial, los robots y sistemas autónomos, así como las soluciones de generación y almacenamiento de energía.En este contexto, las ocupaciones más demandadas están vinculadas a la inteligencia artificial, aunque en niveles inferiores al promedio global, junto con los perfiles de gerencia, cuya demanda se sitúa muy por encima de la media. En conjunto, las proyecciones de automatización reflejan un grado de avance todavía limitado en el sector, donde las tareas realizadas por personas siguen siendo centrales tanto en la actualidad como en las perspectivas futuras. De hecho, se espera que para 2030, el 43% de las tareas continúen siendo realizadas por humanos.
Randstad
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