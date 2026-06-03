Andalucía lidera el empleo hostelero con más de 355.000 ocupados (+14,3%) en el primer trimestre de 2026

La afiliación a la Seguridad Social mantiene una evolución positiva, aunque con señales de desaceleración en los últimos trimestres. El comportamiento estacional sigue siendo más acusado en los servicios de alojamiento, que alcanzaron su máximo en el tercer trimestre de 2025 con 492.000 afiliados, mientras que los servicios de comidas y bebidas presentan una evolución más estable, con variaciones interanuales en torno al 1% y el 2%.

La mayoría de los trabajos en hostelería son asalariados y con contratos indefinidos

En términos laborales, la hostelería mantiene un claro predominio del empleo femenino, que representa el 55,1% del total con 977.000 trabajadoras. Al mismo tiempo, el peso del empleo extranjero y de doble nacionalidad continúa aumentando hasta el 40,8% del total, con 723.000 ocupados en el primer trimestre de 2026, frente a los 1,04 millones de trabajadores españoles, que se mantienen estables.Asimismo, el empleo asalariado predomina en el sector de la hostelería, con más de 1,5 millones de ocupados, lo que supone una tasa de salarización del 84,3%, ligeramente por debajo al promedio de todos los sectores (85%). Más del 87% de estos empleos lo hacen bajo la modalidad de contratación indefinida, reflejando la tendencia al alza en esta contratación desde la reforma laboral. En contraste, la contratación temporal sigue disminuyendo y sitúa la tasa de temporalidad en el 12,6%, por debajo de la media nacional (15,5%). El empleo continúa concentrado en ocupaciones operativas, especialmente camareros, cocineros y ocupaciones elementales, que representan más del 80% del total. En paralelo, el 35,9% de los ocupados cuenta con estudios profesionales o universitarios, con mayor presencia en alojamiento que en restauración.

La automatización avanza, aunque el factor humano sigue siendo clave

El sector de la hostelería se encuentra en plena transformación, impulsada por importantes tendencias globales. Los cambios por el aumento del coste de la vida son los más significativos para el 71% de las empresas del sector, seguidos por la mayor atención prestada a los problemas laborales y sociales (56%) y por un mayor acceso digital (54%). Entre las tecnologías consideradas clave destacan los sistemas de inteligencia artificial, los robots y sistemas autónomos, así como las soluciones de generación y almacenamiento de energía.En este contexto, las ocupaciones más demandadas están vinculadas a la inteligencia artificial, aunque en niveles inferiores al promedio global, junto con los perfiles de gerencia, cuya demanda se sitúa muy por encima de la media. En conjunto, las proyecciones de automatización reflejan un grado de avance todavía limitado en el sector, donde las tareas realizadas por personas siguen siendo centrales tanto en la actualidad como en las perspectivas futuras. De hecho, se espera que para 2030, el 43% de las tareas continúen siendo realizadas por humanos.

Randstad

Randstad es la compañía de talento número 1 en España. Tenemos un profundo conocimiento del mercado laboral y contribuimos a que nuestros clientes cuenten con el talento ágil, diverso y especializado que necesitan para tener éxito. Ofrecemos un servicio global en soluciones de talento: atracción y selección de profesionales, contratación temporal, externalización de funciones, desarrollo de servicios de formación y desarrollo, gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría estratégica del talento. En España hacemos posible que, cada día, 55.000 personas tengan un empleo, gracias a nuestros 2.500 empleados distribuidos en más de 250 oficinas. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación. Durante 2025, Randstad Iberia facturó 1.962 millones de euros.