Miski Liu Suria

Todo parecerá más oscuro justo antes de que suceda. Si prestas atención a los vientos, puedes predecir las olas.

Al rojo vivo

Pánico financiero

Tiembla el mundo

Arrecia la tormenta

Al borde del colapso

Situación interesante

Resistencia inesperada

Ha cambiado la situación

Estamos en un momento intenso de agitación, donde están en su punto de quiebre las fuerzas negativas, utilizando la guerra y el conflicto como medio para inculcar más control sobre las masas, según el comandante Vrillon a través de Chellea Wilder. Los arcontes y sus títeres híbridos se han aprovechado de las emociones de baja frecuencia como el miedo, la ira y la desesperación.

Estamos entrando en una nueva era, en la que se debilitan los lazos de la ilusión de control y reina la libertad espiritual. A medida que se derrumbe esta ilusión, seremos testigos de la revelación de muchas más verdades ocultas. Ya está ocurriendo esta revelación, a medida que surgen almas valientes con revelaciones sobre la corrupción y la manipulación que han mantenido cautiva a la humanidad.

Han orquestado una realidad que confina el espíritu, atrapándonos en una ilusión. Esta matrix les ha servido bien durante milenios, pero, como es evidente, ha cambiado la situación. Ahora se ha roto su férreo control sobre la sociedad, y es aquí donde reside su poder. Saben que se acabó su tiempo, y por eso luchan por mantener la ilusión.

Cada intento que hacen por ejercer el control se topa con una resistencia inesperada. Este despertar colectivo ha enviado oleadas de energía intensa a todo el planeta. A medida que más gente reconoce las invenciones de los controladores, se comienza a desmontar la ilusión que ha evitado una conexión más profunda con nuestra herencia divina.

https://www.universallighthouse.com/post/it-s-at-the-breaking-point

PROTECCIÓN

Según Ismael Pérez, la coalición de mundos está protegiendo a la humanidad de la tercera fiesta mundial. Intervendría la coalición de mundos si no logran reducir la tensión los líderes mundiales y la situación en torno a Irán comienza a amenazar con una fiesta mundial a gran escala.

Civilizaciones avanzadas vigilan de cerca la situación que se desarrolla en nuestro planeta. Estas naciones estelares benévolas han mantenido durante mucho tiempo una vigilancia protectora sobre la Tierra para impedir eventos catastróficos que podrían poner en peligro a la humanidad o desestabilizar a la comunidad cósmica en general.

Mientras aumenta la tensión geopolítica y maniobran las potencias mundiales para obtener ventajas estratégicas, la coalición de mundos opera bajo un principio universal: las civilizaciones planetarias deben evolucionar libremente, pero no se permiten conflictos que puedan llevar a la extinción.

REFLEXIONES

Según Sananda , el fin de los tiempos no es el final de la civilización, es el fin de las viejas costumbres. Es el fin de la vieja ilusión, el colapso de esa ilusión, y el paso a la nueva realidad de nuestra propia creación. Todos y cada uno de ustedes vinieron aquí para formar parte de esto.https://goldenageofgaia.com/2026/03/05/sananda-the-end-of-times/

, el fin de los tiempos no es el final de la civilización, es el fin de las viejas costumbres. Es el fin de la vieja ilusión, el colapso de esa ilusión, y el paso a la nueva realidad de nuestra propia creación. Todos y cada uno de ustedes vinieron aquí para formar parte de esto.https://goldenageofgaia.com/2026/03/05/sananda-the-end-of-times/ Según Bruce , es fundamental mantener la paciencia y la vigilancia mientras navegamos por estos acontecimientos complejos. El camino no está claro todavía, y el calendario es incierto, pero podemos esperar avances significativos en los próximos días.https://dinarchronicles.com/2026/03/05/bruces-the-big-call-intel-notes-by-wisernow-3-4-26/

, es fundamental mantener la paciencia y la vigilancia mientras navegamos por estos acontecimientos complejos. El camino no está claro todavía, y el calendario es incierto, pero podemos esperar avances significativos en los próximos días.https://dinarchronicles.com/2026/03/05/bruces-the-big-call-intel-notes-by-wisernow-3-4-26/ Según Kabamur , los acontecimientos mundiales nos están llevando a una ascensión mundial. Este es el plan de la coalición de mundos. Los pleyadianos siempre han dicho que todo parecerá más oscuro justo antes de que suceda. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Si estás leyendo esto, estarás bien. Confía en el plan.https://operationdisclosureofficial.com/2026/03/05/kabamur-taygeta-world-events-are-leading-us-to-global-ascension/

, los acontecimientos mundiales nos están llevando a una ascensión mundial. Este es el plan de la coalición de mundos. Los pleyadianos siempre han dicho que todo parecerá más oscuro justo antes de que suceda. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Si estás leyendo esto, estarás bien. Confía en el plan.https://operationdisclosureofficial.com/2026/03/05/kabamur-taygeta-world-events-are-leading-us-to-global-ascension/ Según Kat Carroll , el reinicio del destello solar describe un evento cósmico profetizado en el que un repentino estallido de luz de alta frecuencia procedente del Sol o del centro galáctico desencadena una transformación planetaria y espiritual. Sus defensores afirman que este destello activará el ADN latente, elevará la conciencia a un estado de quinta dimensión e iniciará una ascensión colectiva, poniendo fin a la era actual de miedo y separación. Se especula que los seres negativos del astral inferior no pueden sobrevivir en las nuevas frecuencias más altas.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265752

, el reinicio del destello solar describe un evento cósmico profetizado en el que un repentino estallido de luz de alta frecuencia procedente del Sol o del centro galáctico desencadena una transformación planetaria y espiritual. Sus defensores afirman que este destello activará el ADN latente, elevará la conciencia a un estado de quinta dimensión e iniciará una ascensión colectiva, poniendo fin a la era actual de miedo y separación. Se especula que los seres negativos del astral inferior no pueden sobrevivir en las nuevas frecuencias más altas.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265752 Según Antonella y Werner, la limpieza del campo no es instantánea, sino que sigue marcadores precisos. A su juicio, la línea de tiempo de limpieza transcurre de 2026 a 2032. En la primera fase actual se produce el colapso de las máscaras cuando presentan fallos los clones públicos con envejecimiento prematuro y disfunciones biométricas. En la segunda fase de 2026 a 2029 se produce una desconexión sistémica. Con la transición al sistema financiero cuántico y a la energía libre, se desvanece el soporte vital de la matrix. Seremos testigos de una salida masiva silenciosa y constante. En la tercera fase de 2029 a 2032 se produce la disolución y el final natural de los 1.850 linajes artificiales. La Tierra estará habitada por seres originales y por semillas estelares.https://t.me/antonellawerner

NOTICIAS DEL RESETEO

J udy Byington sugiere que se ha activado la etapa final de un plan que implica el control mundial, posibles apagones y arrestos masivos en medio de la tensión geopolítica.

sugiere que se ha activado la etapa final de un plan que implica el control mundial, posibles apagones y arrestos masivos en medio de la tensión geopolítica. Según Ezra Cohen , se han completado los preparativos para una posible activación del sistema de transmisión de emergencia, que se activaría después de la fase final de la operación Furia Épica.

, se han completado los preparativos para una posible activación del sistema de transmisión de emergencia, que se activaría después de la fase final de la operación Furia Épica. El EBS funciona como un mecanismo de anulación de las comunicaciones. Opera mediante redes satelitales reforzadas, coordinadas con la infraestructura de la Fuerza Espacial.

La primera transmisión anunciaría la finalización de la operación contra Irán e iniciaría una nueva fase de la operación Tormenta Silenciosa, dirigida contra Siria .

e iniciaría una nueva fase de la operación Tormenta Silenciosa, dirigida contra . La transmisión incluiría información desclasificada, confesiones grabadas e imágenes relacionadas con acciones en marcha.

Siguen sin confirmarse estos informes, pero circulan en plataformas de medios alternativos.

Los sombreros blancos y la Fuerza Espacial tienen el control de la red de comunicaciones .

. Diez días de oscuridad podrían desencadenar una transición completa.

completa. Se están negociando las cuentas respaldadas por oro mientras hablamos.

mientras hablamos. Ya están procesados nombres que has esperado años para ver en cadenas.

El gran despertar no es una teoría, es historia en construcción.

no es una teoría, es historia en construcción. Irak está en un apagón total en todo el país, causa desconocida.

está en un apagón total en todo el país, causa desconocida. Esto recuerda a Kuwait antes de que revaluara su moneda.

antes de que revaluara su moneda. El portaaviones Gerald Ford desaparece del rastreo público.

Cuando se silencian los portaaviones, están en modo operativo.

Líderes del régimen iraní están pidiendo que se rindan.

están pidiendo que se rindan. Juan O’Savin indica que arrecia la tormenta contra la camarilla.

indica que arrecia la contra la camarilla. Se calienta Cuba mientras se negocia un cambio de régimen desde dentro.

mientras se negocia un cambio de régimen desde dentro. El lado oscuro detesta esta clemencia porque debilita su maquinaria de caos.

porque debilita su maquinaria de caos. Se dispara la plata y se prevé que se triplique o cuadruplique el precio actual.

y se prevé que se triplique o cuadruplique el precio actual. Sigue la transferencia de riqueza. Caerán los malvados y se levantarán los justos.

Dios tiene el control. Éste es un ajuste de cuentas bíblico.

RESUMEN DE FULFORD

Según Benjamin Fulford , la civilización occidental está en decadencia y sólo podría revertir esto un reinicio del sistema financiero. Hace un siglo, los europeos constituían el 35% de la población mundial. Ahora, somos el 8%. El sistema financiero está diseñado para reducir la población.

, la civilización occidental está en decadencia y sólo podría revertir esto un reinicio del sistema financiero. Hace un siglo, los europeos constituían el 35% de la población mundial. Ahora, somos el 8%. El sistema financiero está diseñado para reducir la población. El precio de los alimentos ha subido un 30% desde enero de 2020.

ha subido un 30% desde enero de 2020. Los chinos han comenzado la producción comercial de autos voladores que no requieren piloto ni licencia.https://www.youtube.com/watch?v=oBp96YGStIQ

han comenzado la producción comercial de autos voladores que no requieren piloto ni licencia.https://www.youtube.com/watch?v=oBp96YGStIQ Los sombreros blancos exigen una nueva reunión de Bretton Woods para establecer una nueva arquitectura financiera que le permita volver a superar a China .

para establecer una nueva arquitectura financiera que le permita volver a superar a . El coronel Douglas MacGregor dice que EEUU se quedará sin misiles en cuestión de días, mientras que Irán tiene un arsenal mucho mayor.

dice que EEUU se quedará sin misiles en cuestión de días, mientras que tiene un arsenal mucho mayor. Irán ha atacado bases militares estadounidenses, alemanas, francesas e italianas en territorio soberano de al menos siete países vecinos diferentes.

ha atacado bases militares estadounidenses, alemanas, francesas e italianas en territorio soberano de al menos siete países vecinos diferentes. Se desarrolla una situación interesante , que analizarán los historiadores en las próximas décadas.

, que analizarán los historiadores en las próximas décadas. Los marineros del portaaviones Gerald Ford sabotearon su barco metiendo camisas en los inodoros para evitar la guerra con Irán .https://x.com/GlobalIJournal/status/2027522795836739858

.https://x.com/GlobalIJournal/status/2027522795836739858 Una misión de investigación del Parlamento Europeo a las Islas Canarias señaló que el 92% de los recién llegados eran hombres.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265759

señaló que el 92% de los recién llegados eran hombres.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265759 Eric Trump destaca el impacto de las monedas estables en el sistema bancario tradicional, democratizando las finanzas e impulsando cambios significativos en la política monetaria.https://x.com/Prolotario1/status/2029338094642573590

CASO EPSTEIN

El congresista Tim Burchett afirma que las revelaciones de Epstein conmocionarán al mundo. Añade que lo que se está revelando ahora es sólo el comienzo, y que surgirá material más impactante a medida que se investiguen y se publiquen los documentos. Advierte a los débiles de corazón que no vean las fotos ni lean los archivos completos.

https://jarek-kefer.art/2026/02/23/epstein-to-co-nadchodzi-zzozokuje-bardziej

Acababan de encontrar 50.000 archivos de Epstein que estaban desaparecidos.- Acaban de citar a la Fiscal General Pam Bondi ante el Congreso. ¿El motivo? faltaban 49.718 documentos en la investigación de Epstein. No estaban desaparecidos, sino ocultos.

¿Qué había en los archivos faltantes? Registros financieros que vinculan a catorce miembros del Congreso, manifiestos de viaje de tres aerolíneas privadas que transportaron a VIPs a la isla infame, Interceptación de comunicaciones entre Ghislaine Maxwell y altos funcionarios de inteligencia y registros médicos de la clínica de la isla que documentan lesiones de las víctimas.

https://t.me/s/MrPool_Q

NOTICIAS

Irán niega que haya lanzado misiles contra Turquía .https://efe.com/mundo/2026-03-05/iran-niega-lanzamiento-misiles-contra-turquia/

niega que haya lanzado misiles contra .https://efe.com/mundo/2026-03-05/iran-niega-lanzamiento-misiles-contra-turquia/ Irán ataca a grupos kurdos en el norte de Irak .https://efe.com/mundo/2026-03-05/iran-ataque-grupos-kurdos-irak/

ataca a grupos en el norte de .https://efe.com/mundo/2026-03-05/iran-ataque-grupos-kurdos-irak/ Azerbaiyán pone en alerta a su Ejército tras un ataque de drones atribuido a Irán .https://efe.com/mundo/2026-03-05/azerbaiyan-iran-najichevan/

pone en alerta a su Ejército tras un ataque de drones atribuido a .https://efe.com/mundo/2026-03-05/azerbaiyan-iran-najichevan/ EEUU afirma haber hundido a más de treinta barcos iraníes .https://esrt.press/actualidad/591046-eeuu-afirma-haber-hundido-30-barcos-iranies

.https://esrt.press/actualidad/591046-eeuu-afirma-haber-hundido-30-barcos-iranies Zelenski amenaza a Viktor Orbán y no reparará el oleoducto.https://es.euronews.com/2026/03/05/zelenski-amenaza-veladamente-viktor-orban-no-reparara-el-oleoducto-druzhba

amenaza a y no reparará el oleoducto.https://es.euronews.com/2026/03/05/zelenski-amenaza-veladamente-viktor-orban-no-reparara-el-oleoducto-druzhba Francia permite que aviones de apoyo de EEUU usen una base en su territorio.https://efe.com/euro-efe/2026-03-05/francia-autoriza-aviones-ee-uu-utilicen-bases-oriente-medio/

permite que aviones de apoyo de EEUU usen una base en su territorio.https://efe.com/euro-efe/2026-03-05/francia-autoriza-aviones-ee-uu-utilicen-bases-oriente-medio/ La fragata española Cristóbal Colón apoyará al portaaviones Charles de Gaulle en Chipre .https://es.euronews.com/2026/03/05/fragata-espanola-cristobal-colon-portaviones-frances-charles-gaulle-chipre

Cristóbal Colón apoyará al portaaviones Charles de Gaulle en .https://es.euronews.com/2026/03/05/fragata-espanola-cristobal-colon-portaviones-frances-charles-gaulle-chipre Rusia estudia cortar todos sus envíos de gas a Europa en plena crisis.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13808262/03/26/putin-confirma-que-estudia-cortar-todos-sus-envios-de-gas-a-europa-aprovechando-la-guerra-de-iran-y-pone-el-suministro-de-la-ue-en-riesgo.html

estudia cortar todos sus envíos de a Europa en plena crisis.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13808262/03/26/putin-confirma-que-estudia-cortar-todos-sus-envios-de-gas-a-europa-aprovechando-la-guerra-de-iran-y-pone-el-suministro-de-la-ue-en-riesgo.html El Brent toca su nivel más alto en dos años ante la incertidumbre energética.https://esrt.press/actualidad/591031-brent-toca-nivel-alto-a%C3%B1os

México es el segundo país con menor proporción de deuda a tasa fija de la OCDE.http://noticiaslatam.lat/20260305/m%exico-es-el-segundo-pais-con-menor-proporcion-de-deuda-a-tasa-fija-de-la-ocde-1172112864.html

es el segundo país con menor proporción de a tasa fija de la OCDE.http://noticiaslatam.lat/20260305/m%exico-es-el-segundo-pais-con-menor-proporcion-de-deuda-a-tasa-fija-de-la-ocde-1172112864.html Bolivia se debate entre la extracción de hidrocarburos y el cuidado del medio ambiente.https://noticiaslatam.lat/20260305/bolivia-se-debate-entre-la-extraccion-de-hidrocarburos-y-el-cuidado-del-medioambiente-1172121291.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

………………………………………………………………..

Profecías sobre Sánchez

Ruth Montgomery lo llamó «el gobernante del crepúsculo».

Zona de los archivos adjuntos

Vista previa del vídeo TERRIBLE: Lo que Ruth Montgomery PREDIJO para Pedro Sanchez ¡ACABA DE EMPEZAR! de YouTubeVista previa del vídeo TERRIBLE: Lo que Ruth Montgomery PREDIJO para Pedro Sanchez ¡ACABA DE EMPEZAR! de YouTube

TERRIBLE: Lo que Ruth Montgomery PREDIJO para Pedro Sanchez ¡ACABA DE EMPEZAR!