Miski Liu Suria

Vivir no es suficiente. Se necesita sol, libertad y algo de flores. Hans Christian Andersen.

Junio brillante

Cambio positivo

Nuevo amanecer

Locura colectiva

Fase de corrección

Tensión emocional

Arrecia la tormenta

Impulso hacia adelante

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«Junio brillante, año abundante» es un refrán agrícola que vincula a este mes con buenas cosechas. Es un mes de renovación y transformación, en el que brilla el sol más intensamente, de oportunidades y de nuevos comienzos que invita a explorar y descubrir.

No esperen juicios televisados todavía. No esperen a que se confirme nada. Estamos presenciando una intervención divina en directo, ejecutada con precisión quirúrgica, envuelta en desinformación y en un silencio deliberado, según Steve Beckow.

TRANSICIÓN

Según el tarot de Izabela, el tono general de este mes es de transición hacia un cambio positivo a largo plazo, con obstáculos y revelaciones. Muchos políticos y figuras públicas darán un giro radical en sus opiniones y posturas, lo que servirá para despertar a la población. Menciona un aumento de avistamientos de estrellas fugaces, esferas voladoras y posibles reconocimientos oficiales relacionados con ovnis.

También destaca un despertar colectivo: la gente comenzará a escuchar más a su intuición, cuestionará narrativas oficiales, religiones e instituciones, y se dará cuenta de la manipulación. Predice más inquietud y tensión emocional en la población, pero sin grandes “bombas de verdad” en junio, aunque sí una preparación visible hacia revelaciones mayores.

IMPULSO

Según Emmanuel Dagher, junio es un mes crucial, un momento para avanzar tanto a nivel personal como colectivo. Aunque esto puede ser emocionante, también puede dar la sensación de que nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort en muchos sentidos.

El impulso que estamos generando nos prepara para desarrollar nuestro potencial. Aunque a veces te sientes abrumado, no estás solo. Resistirse al cambio y a la expansión suele ser la forma en que expresa la mente su deseo de que las cosas permanezcan igual, ya que se siente más segura con ideas, creencias y rutinas familiares.

Se avecinan cambios emocionantes. Durante demasiado tiempo, una cortina pesada cubrió los ojos de la humanidad, impidiéndonos ver más allá de esos velos primigenios de la ilusión. Quizás hayas notado que se están retirando esas cortinas más rápido que nunca.

Personas de todos los ámbitos de la vida están notando que su conciencia se expande hacia nuevas formas de pensar, vivir y ser. Además, se acelera el tiempo y cambia el mundo a la velocidad del rayo.

Está evolucionando la conciencia de la humanidad, superando los viejos patrones de aislamiento entre grupos y culturas. Por mucho que el ruido nos diga lo contrario, podemos sentirlo al conectar con nuestro interior. Aunque siempre hay margen de mejora, se están logrando grandes avances y se están produciendo cambios en todas partes.

CAMBIO ENERGÉTICO

Según Alexander Quinn, este fin de semana hemos experimentado un cambio energético muy significativo. Algunos pueden sentirse aturdidos, agotados, con la mente en blanco, emocionalmente inestables, confusos, exhaustos o como si hubieran dado varios pasos hacia atrás después de sentir que se habían reajustado. Otros pueden experimentar una claridad profunda, revelaciones poderosas, intuición agudizada y una certeza interior de que está comenzando un nuevo capítulo.

Lo que para algunos es confusión, para otros puede ser una revelación. Lo que para otros es agotamiento, para otros puede ser una reconfiguración total de viejos patrones, identidades y líneas de tiempo que ya no coinciden. Así pues, nuestro cuerpo nos contará una historia diferente.

Éste es el momento propicio para observar en lugar de reaccionar, para escuchar en lugar de imponer, y para permitir en lugar de resistir. Cuanto más presentes estemos en el aquí y ahora, tanto más fácil será fluir con la vida en lugar de resistirnos. Recuerden que nos encontramos en las etapas más importantes de la aceleración de cara a 2030, y ésta seguirá llegando por oleadas.

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LOCURA COLECTIVA

Según Adrianna Gray, a medida que avanzamos, mucha gente perderá la cordura. Algunos ya la han perdido, y otros lo harán pronto. No, no se trata sólo de estrés, de enfermedades mentales o de la presión del mundo. Es algo más profundo.

Para ver lo que es real, hay que estar en estado de equilibrio, pero a veces el mundo que vemos está desequilibrado, según Perro Poeta.

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Nos encontramos en una poderosa transformación espiritual. Está aumentando la frecuencia de este planeta, y cuando la luz expone a la sombra, sale a la superficie todo lo que ha estado enterrado: traumas, dolor, patrones de control e identidades falsas.

La gente comienza a desmoronarse cuando no ha trabajado en su interior, cuando ha construido su identidad sobre el miedo, el trauma, la necesidad de aparentar o el rendimiento. Cuando ocurre esto, se caen las máscaras, dejan de funcionar los mecanismos de defensa y lo que se descubre asusta a muchos. Algunos caen en una espiral descendente, otros explotan, y muchos proyectan su dolor en cualquiera a su alrededor.

Lo que presenciamos no es sólo inestabilidad emocional, sino distorsión espiritual. Se hacen visibles los apegos, los traumas generacionales y los miedos colectivos porque la frecuencia ya no permite que permanezcan ocultos, y se manifiestan los demonios con mayor claridad.

Algunos no lo lograrán, no porque sean malos, sino porque se niegan a soltar aquello que los destruye. Prefieren aferrarse a la ilusión de control antes que aceptar quiénes son en realidad. Otros, los que cuestionan todo, los que se sienten inseguros de a dónde pertenecen, no se están derrumbando. Están recordando. Porque el despertar no se siente como una euforia inicial. Se siente como un colapso, como el fin de una identidad que nunca fue real.

Aumentará la polarización y el mundo parecerá enloquecer. Algunos se autodestruirán, pero otros despertarán. No intentes salvar a quienes no hayan elegido la sanación. No estás aquí para sanar a todo el mundo. Estás aquí para ser una luz que impulse lo nuevo. Mantén la calma mientras arrecia la tormenta y cae el telón. Elige mantener el equilibrio y elevar tu frecuencia.

La historia siempre ha funcionado así. El colapso precede a la renovación y la exposición a la realidad precede a la reforma. Las tormentas limpian el ambiente no porque sean suaves, sino porque son implacables.

Si queremos un futuro más tranquilo y pacífico, basado en la verdad y no en la ilusión, no podemos construirlo sobre la negación. Hay que ganárselo atravesando el caos con los ojos bien abiertos y un corazón valiente. La tormenta arrecia ahora mismo, el viento es fuerte y las olas están agitadas. Pero las tormentas pasan, y sólo pasan cuando dejamos de huir de ellas y aprendemos a permanecer bajo la lluvia el tiempo suficiente para que se despeje el cielo.

CORRECCIÓN

El mundo se está dividiendo en bloques o facciones opuestas a un ritmo más rápido de lo que nadie esperaba, según Scott McKay, Josh Reid yMichael Jaco. A su juicio, eso forma parte de una fase de corrección más que caos o ajuste histórico donde están fallando los sistemas basados en mentiras y control centralizado.

Hablan de un realineamiento geopolítico mundial en el que se están trazando líneas claras de batalla. Mencionan que están perdiendo poder gobiernos e instituciones corruptas, y que esto representa el colapso de un orden viejo. Estos cambios, aunque turbulentos, son positivos y necesarios, ya que la humanidad está entrando en una etapa de gran transformación.

Expresan que se acerca un momento de gran divulgación o revelación masiva, donde se conectarán muchas piezas de información que antes parecían dispersas. Ven los acontecimientos actuales como parte de un plan mayor que implica la caída de estructuras de poder ocultas y un cambio hacia un nuevo sistema.

SEPARACIÓN

Según Steve Beckow, para los seguidores de la oscuridad, éste es un tiempo de separación y de bifurcación, en el que salen los malhechores por la derecha. Siguen adelante quienes pretenden construir una nueva tierra, un mundo que funcione para todos. Nuestro mundo después de la ascensión funcionará para todos debido al amor en el que estaremos inmersos a partir de entonces. Ni un solo pensamiento dañino surgirá en nuestra mente.

Pase lo que pase, confío en el plan divino. También confío y apoyo el plan de la coalición, que, como dijo Matthew Ward, está diseñado para liberar a la Tierra de un virus y está sustentado por la luz del amor, la fuerza más poderosa del cosmos.

Ésta es la física que rige la vida en el universo. A medida que avanzamos rápidamente hacia planos cada vez más elevados, nada puede sobrevivir con vibraciones bajas: planes subversivos, robos, deshonestidad, leyes injustas, intolerancia y actos crueles.

En lugar de descartar otras predicciones funestas, les instamos a que, por favor, no presten atención a ninguna información que genere miedo. Siéntanse seguros y optimistas, ámense a sí mismos, respiren rítmicamente y griten: «¡Podemos con esto!».

ILUMINACIÓN

Shankara explicó el asunto: “Aquí, dentro de este cuerpo, en la mente pura, en la cámara secreta de la inteligencia, en el universo infinito dentro del corazón, brilla el Atman en su cautivador esplendor, como un sol de mediodía.”

Los Upanishads también lo hacen: “El ser antiguo y resplandeciente, el Espíritu que mora en nosotros, está profundamente oculto en el loto del corazón.” Cuando se abre el corazón con una sadhana o práctica, comienza a abrirse un espacio en tu corazón. Es como si te inundaran.

Dijo Shankara: “Dondequiera que mires habrá un monzón de amor.” Y por dondequiera que vayas habrá amor, y podrás verlo, porque así será de poderoso. No habrá forma de negarlo.

http://goldenageofgaia.com/2013/06/26/sri-shankara-everywhere-you-look-will-be-a-monsoon-of-love/

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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