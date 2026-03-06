Correos participa en Antequera en la exposición “Grietas en el techo de cristal”, organizada con motivo del 8M

Carteras de la Unidad de Reparto de Antequera forman parte de la muestra fotográfica organizada por AFA, el Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de la Mujer

La iniciativa reconoce la labor de mujeres que están rompiendo barreras laborales y reafirma el compromiso de Correos con la igualdad y la diversidad

Correos participa en la exposición fotográfica “Grietas en el techo de cristal”, una muestra colectiva organizada por la Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA), el Ayuntamiento de Antequera y el Instituto Andaluz de la Mujer, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La exposición es fruto del trabajo desarrollado por fotógrafos de AFA desde 2025 y se centra en mujeres que realizan profesiones tradicionalmente masculinizadas, con el objetivo de visibilizar su papel y destacar su avance en ámbitos laborales históricamente vetados para ellas.

En este marco, carteras de la Unidad de Reparto de Antequera han participado en una sesión fotográfica realizada por miembros de AFA, aportando su testimonio gráfico a una colección que pone en valor el compromiso, la profesionalidad y la presencia de las trabajadoras de Correos en el servicio público. Su incorporación a la exposición se alinea plenamente con el espíritu de la iniciativa, al mostrar a mujeres que desarrollan un trabajo esencial y que representan la igualdad, la cercanía y la vocación de servicio de la compañía.

El título “Grietas en el techo de cristal” alude a las barreras invisibles que han limitado el avance profesional de las mujeres debido a prejuicios sociales. Las protagonistas de la exposición son mujeres que están rompiendo esas barreras y superando obstáculos que tradicionalmente las han frenado.

Correos, empresa pionera en la integración laboral de la mujer en España, recuerda que el 53% de su plantilla está formada por mujeres, habiéndose alcanzado además la paridad en los puestos de mando intermedio.

Asimismo, impulsa iniciativas para seguir incrementando la presencia femenina en puestos de responsabilidad directiva y desarrolla una completa agenda de diversidad e inclusión que abarca formación, selección, gestión del talento, cultura corporativa y acciones de comunicación.

Con esta colaboración, Correos reafirma su compromiso con la igualdad, la visibilización del talento femenino y su apoyo a acciones culturales que contribuyen a reconocer el papel esencial de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La exposición puede verse del 6 al 27 de marzo, de lunes a viernes, de 19 a 21 h, en el Centro de Exposiciones FIAP (Casa de la Cultura), en la C/ Carreteros, 8, de Antequera.