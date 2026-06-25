Al Di Meola actuará en Almería el 24 de julio en lo que será su único concierto en Andalucía

La leyenda internacional de la guitarra ofrecerá un concierto extraordinario en la Plaza de la Constitución dentro de la programación cultural de verano ‘Te Falta Calle’

Almería volverá a situarse en el mapa de los grandes acontecimientos musicales internacionales con la actuación del prestigioso guitarrista Al Di Meola, que ofrecerá el próximo 24 de julio (21.30 horas) un concierto único en toda Andalucía en la Plaza Constitución. La cita, organizada dentro de la programación estival impulsada por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, permitirá disfrutar en directo de uno de los músicos más influyentes, reputados y admirados de las últimas décadas.

El concierto forma parte de la iniciativa “Te Falta Calle”, una propuesta que apuesta por recuperar calles, plazas y espacios emblemáticos como lugares de encuentro, convivencia y disfrute cultural durante los meses de verano.

En este contexto, “la Plaza Vieja se convertirá en uno de los grandes escenarios culturales de la ciudad, acogiendo las últimas noches del Festival de Flamenco y Danza, los conciertos de verano de la Banda Municipal de Música, las sesiones de cine al aire libre de Doble Comedy y, como gran cita internacional, la actuación de Al Di Meola”, ha destacado en la presentación del concierto el concejal delegado del Área, Diego Cruz.

Considerado una auténtica leyenda de la guitarra, Al Di Meola llegará a Almería con un formato de trío (ensemble) acústico acompañado por percusión y guitarra de apoyo. Su virtuosismo técnico, su constante innovación y su capacidad para fusionar estilos como el jazz, el flamenco, la música latina y las músicas del mundo lo han convertido en una referencia imprescindible de la escena musical internacional durante más de cinco décadas.

Diego Cruz ha ensalzado la figura del guitarrista, considerando que “Al Di Meola está a la altura de los más grandes, como demostró en ese magnífico disco ‘Guitar trío’, junto a Paco de Lucía y John McLaughlin. Con esta actuación exclusiva en Andalucía, Almería reafirma su apuesta por una programación cultural diversa, abierta a todos los públicos y de máxima calidad, consolidándose como uno de los referentes culturales del verano en el sur de España”, ha subrayado.

A lo largo de su trayectoria, Al Di Meola ha grabado más de treinta discos y ha vendido más de seis millones de copias en todo el mundo. Su carrera ha sido reconocida con numerosos galardones y distinciones, entre ellos un Doctorado Honoris Causa por el Berklee College of Music, el Premio Miles Davis del Festival Internacional de Jazz de Montreal, el Premio a la Trayectoria de la BBC entregado por Sir George Martin y varias nominaciones y premios Grammy. Además, ha sido distinguido en doce ocasiones por Guitar Player Magazine, una de las publicaciones más prestigiosas del sector.

Las entradas ya están a la venta por un precio de 25 euros a través de la Taquilla Municipal situada en el Apolo y en la plataforma https://almeriaculturaentradas.es/. Una excelente oportunidad excepcional para aficionados, músicos y amantes de la cultura, que podrán disfrutar de la maestría, sensibilidad y energía creativa de un artista que ha marcado la historia de la guitarra contemporánea.

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