FITO & FITIPALDIS anuncia gira para 2027 con su AULLIDOS TOUR. Teatros y Auditorios y actuará en GRANADA dos días, 9 y 10 de abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
Cartel Fito Fitipaldis
  
    Después de completar una de las giras más multitudinarias de su carrera, Fito & Fitipaldis regresan a los escenarios con “Aullidos Tour. Teatros y Auditorios”, una gira que llevará a la banda a un formato más cercano, en el que el público podrá disfrutar de algunas canciones de su último disco, El monte de los aullidos, y de los clásicos de su repertorio, interpretados con un matiz diferente.

Para esta gira, Fito Cabrales mantiene la formación que ha acompañado en el Aullidos Tour: Carlos Raya, Javier Alzola, “Boli” Climent, “Coki” Giménez, Jorge Arribas y Diego Galaz. Juntos recorrerán, entre octubre de 2026 y mayo de 2027, algunos de los teatros y auditorios del país.

Una oportunidad para disfrutar de Fito & Fitipaldis en un formato muy especial y que a Granada llegará los días 9 y 10 de abril de 2027 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del martes 30 de junio a las 12h en  www.fitoyfitipaldis.com

Cultura Rock
Organiza: Concert Route AIE – Producciones TORO 
Colaboran: Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada   
       

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