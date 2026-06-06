Más de 300 niños y niñas disfrutan del baloncesto en El Tinglado, en una nueva colaboración del Ayuntamiento y el Puerto

‘Pequebasket 5×5’ se ha celebrado a lo largo de la mañana, organizado por la Delegación de Baloncesto, con la participación de 20 equipos

Tras el tenis y el fútbol, ahora le ha tocado al baloncesto. Más de 300 niños y niñas de Primero de Primaria han disfrutado de su deporte favorito en El Tinglado del Puerto. El Ayuntamiento de Almería y la Autoridad Portuaria siguen avanzando en este proyecto que transforma periódicamente este espacio portuario, con techo y a la sombra, en varias canchas deportivas.

Desde primera hora de la mañana de hoy, sábado, se han creado tres campos de minibasket, donde los chavales han conformado veinte equipos que han disputado los partidos, que, dadas las edades, no es competitivo, el resultado ha sido lo de menos y todos han recibido su medalla.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha asistido, acompañado por el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Cara, a este torneo y han podido disfrutar de estos partidos, donde ha primado el compañerismo y el fomento de la práctica deportiva, acompañados de familiares y aficionados, en un ambiente de juego limpio.

Antonio Casimiro afirma que “desde el Ayuntamiento de Almería queremos fomentar el deporte en los espacios públicos, y junto con la Autoridad Portuaria de Almería, vamos a organizar actividades de diferentes especialidades deportivas en El Tinglado”. A su lado, José Cara alaba este espacio, “estamos casi en verano, con calor exterior, pero aquí estamos protegidos, con una agradable brisa y podemos montar tres pistas. Este espacio es espectacular para deporte de calle”.

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