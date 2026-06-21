Carlos TEJADA CONSIGUE CON ANDALUCÍA EL CTº DE ESPAÑA DE NATACIÓN DE CCAA  DE FEDDI EN CACERES

GabinetedePrensa junio 21, 2026 0
Carlos Tejada deportista

La selección andaluza, consigue el doblete en el Campeonato de España por la disciplina de la natación, tanto a nivel de equipo conjunta, como másculino y femenino. Buenos resultados para Tejada en su participación en las pruebas individuales de los 400 y 200 libres y los 100 espalda.

            Carlos Tejada se ha venido de Cáceres muy satisfecho de su participación con la selección andaluza de natación de Fanddi, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de la Federación Española de Deportistas con discapacidad Intelectual, que se ha celebrado durante los días 19 y 20 de mayo en la localidad de Cáceres. Donde se ha realizado la competición en una piscina de 25 metros.

            A esta competición con Andalucía han participado un total de 9 Comunidades Autónomas de todo el país.

            Carlos con esta convocatoria ha sido ya seleccionado en 17 ocasiones por Andalucía y en esta ocasión, el equipo ha estado conformado por un total de 9 nadadores masculinos y 8 femeninas.

            El primer día del campeonato , nadó los 400 libres, donde siempre estuvo siempre en la primera posición en su seríe , consiguiendo mejorar su mejor marca personal de la temporada, dejándola en 5.33.21 y sumar un buen número de puntos para el equipo.

            Ya en el siguiente día de competición, se tiró a competir a los 200 metros espalda, donde tanto él como su compañero de equipo Gonzalo, dieron un bonito espectáculo comandando la prueba durante la misma, quedando en segunda posición en su serie finalmente.

            La ultima prueba en la que participó fueron los 100 espalda, donde logró quedar en su serie en primera posición con una marca de 1.23.07 y seguir sumando más puntos a su equipo.

 El equipo andaluz estuvo siempre en la  primera posición , que se disputo durante toda la competición, con la selección de Castilla La Mancha que logró el subcampeonato de España.

Finalmente la selección andaluza, obtuvo el Campeonato de España por la disciplina de la natación, tanto a nivel de equipo conjunta, como másculino y femenino.

A partir de ahora Tejada, comienza su participación en las travesías de aguas abiertas donde participará en varios eventos deportivos tanto en las costas de Almería como en otras provincias.

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