Almería acoge el jueves una jornada formativa para combatir el ‘bullying’ en el deporte

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
Cartel Jornada La Liga

Está organizada por LaLiga VS y el Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería y será en el Espacio Alma a las 19.00 horas

LaLiga VS, en colaboración con el Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería y en el marco de la Red de Ciudades LaLiga, celebrará el próximo 25 de junio la jornada formativa ‘Detectar, prevenir y actuar: respuestas ante el bullying en el deporte’.

Dirigido a clubes deportivos, entrenadores, responsables de entidades, familias y todas aquellas personas comprometidas con la creación de espacios deportivos seguros y respetuosos, la sesión tendrá lugar a las 19.00 horas en el Espacio Alma, situado en la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, y abordará una de las problemáticas que más preocupa actualmente en el ámbito educativo y deportivo: el acoso entre iguales.

Durante la jornada, especialistas y responsables del programa compartirán las herramientas, recursos y estrategias para conseguir identificar conductas de ‘bullying’, prevenir situaciones de riesgo y actuar de forma adecuada cuando se produzcan estos casos de acoso.

“El objetivo es fortalecer el papel de los clubes y entidades deportivas como espacios de convivencia positiva, inclusión y desarrollo personal”, destaca el concejal delegado del Área, Antonio Casimiro.

Desde la organización se invita a todos los clubes y agentes vinculados al deporte a participar en esta iniciativa y a sumarse con decisión al esfuerzo colectivo por erradicar el ‘bullying’ en los entornos deportivos y, en definitiva, en cualquier aspecto cotidiano de la vida diaria. Las personas interesadas en asistir deberán formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a la dirección jmavalos@aytoalmeria.es.

LaLiga VS es un proyecto en el que LaLiga, junto con los clubes y otros socios estratégicos, unen su capacidad de influencia y movilización contra el odio en cualquiera de sus formas. Esta acción forma parte del compromiso de LaLiga VS y del Ayuntamiento de Almería con la promoción de valores como el respeto, la igualdad, la empatía y el juego limpio, fundamentales para garantizar una práctica deportiva saludable y libre de violencia.

Más historias

Ura Clan campeón de rugby inclusivo (5)

URA Clan se proclama campeón de España de rugby inclusivo por primera vez en su historia

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0
Carlos Tejada deportista

Carlos TEJADA CONSIGUE CON ANDALUCÍA EL CTº DE ESPAÑA DE NATACIÓN DE CCAA  DE FEDDI EN CACERES

GabinetedePrensa junio 21, 2026 0
Actividades deportivas hoy (4)

La playa y el mar se convierten en ‘pistas deportivas’ durante el verano con multitud de disciplinas

GabinetedePrensa junio 20, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Norauto

Operación Verano: Norauto recuerda que la puesta a punto del vehículo es clave durante todo el verano

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
ViiV Healthcare_Foto de grupo ViiV ONGs 30 años

Las personas con VIH siguen enfrentándose a barreras, prejuicios y desconocimiento de la infección durante el embarazo, el parto y la lactancia pese a los avances científicos alcanzados en las últimas décadas

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
Mesa y Junta. Foto de familia

Junta y Mesa avanzan en planes comunes para que el ferrocarril sea una alternativa real para la competitividad almeriense

lagacetadealmeria@gmail.com junio 24, 2026 0
EJIDO JG PAI TUMBAS

El Ayuntamiento de El Ejido avanza en la protección del patrimonio histórico con el vallado del Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
Banco Central Europeo (BCE) continúa dando buenas noticias para el sector inmobiliario

El paquete de simplificación fiscal agilizará el cumplimiento y mejorará la competitividad del mercado único

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0