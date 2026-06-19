Almería da la bienvenida al verano con una gran fiesta junto al mar que une ocio, deporte y astronomía

El Paseo Marítimo, a la altura de El Palmeral, será este sábado el epicentro de una programación especial con actividades familiares, deportivas, culturales y de divulgación científica para celebrar el solsticio de verano

Almería celebrará este sábado, 20 de junio, el solsticio de verano con una gran jornada de actividades abiertas al público que convertirá el Paseo Marítimo, a la altura de El Palmeral, en un espacio de encuentro para disfrutar del día con más horas de luz del año.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, en colaboración con el Área de Ciudad Activa, Movilidad y Deportes, nace con el objetivo de poner en valor la estrecha relación de la ciudad con el mar, su entorno natural y su privilegiado litoral mediante una programación que combina ocio familiar, deporte, cultura y divulgación astronómica.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que “por primera vez vamos a dar la bienvenida al verano con una gran jornada festiva que tendrá como epicentro el Paseo Marítimo y que permitirá disfrutar de la ciudad desde diferentes perspectivas: familiar, deportiva, cultural y científica”.

Una tarde para disfrutar en familia

Las actividades comenzarán a las 19:00 horas con una miniferia de juegos tradicionales dirigida especialmente al público familiar. Los asistentes podrán disfrutar de propuestas como pesca de patos, bolos, diana gigante y un puesto de palomitas, en una iniciativa pensada para fomentar la convivencia y el disfrute al aire libre.

A partir de las 20:00 horas, el Paseo Marítimo se llenará de color con el pasacalles “Fondo Marino”, un espectáculo itinerante inspirado en los ecosistemas marinos que recorrerá el entorno con personajes y elementos temáticos que trasladarán al público a un universo submarino lleno de fantasía.

Astroturismo para descubrir los cielos de Almería

La celebración del solsticio marcará también el inicio del programa ‘Cielos desde la Orilla + Universo de Emociones’, una propuesta que combina divulgación astronómica, naturaleza y educación emocional para acercar el conocimiento del cielo nocturno a la ciudadanía a través de experiencias participativas en algunos de los espacios naturales más emblemáticos del municipio.

El programa arrancará este jueves, 19 de junio, en el Museo de Almería con el coloquio ‘Eclipses: asombro, ciencia e historia’, impartido por la divulgadora Leonor Ana Hernández en colaboración con la Universidad de Almería y la Fundación Descubre.

Uno de los momentos más destacados llegará el domingo, 21 de junio, con una actividad especial de observación astronómica en la Playa de San Miguel, de acceso libre y gratuita, que contará con diferentes estaciones dedicadas a la observación y divulgación científica.

Las actividades continuarán durante los próximos meses en enclaves tan singulares como el Faro de Cabo de Gata y Torre García, consolidando la apuesta municipal por el astroturismo como herramienta para la promoción del patrimonio natural y paisajístico de Almería.

El deporte también protagoniza el solsticio

La programación deportiva se desarrollará desde este viernes y hasta el domingo en distintos puntos del litoral almeriense.

La Playa de El Palmeral concentrará buena parte de las actividades, con propuestas como pesca recreativa, vóley playa, rutas en barco, pádel surf, piragua, piragüismo y barco dragón.

Por su parte, la playa de Costacabana acogerá actividades relacionadas con los deportes de viento y deslizamiento, como surf, wing foil y kite, mientras que el entorno de Cabo de Gata será escenario de experiencias de kayak y snorkel para descubrir la riqueza ambiental y paisajística del litoral almeriense.

Todas las actividades buscan fomentar hábitos de vida saludables, el disfrute responsable del entorno y el contacto directo con el mar.

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