La playa y el mar se convierten en ‘pistas deportivas’ durante el verano con multitud de disciplinas

GabinetedePrensa junio 20, 2026 0
Actividades deportivas hoy (4)

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, participa en el programa deportivo celebrado esta mañana, dentro de ‘Solsticio de verano’

El Ayuntamiento de Almería ha dado este fin de semana la bienvenida al verano con un amplio programa, turístico y deportivo. Impulsado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, en colaboración con el Área de Ciudad Activa, Movilidad y Deportes, nace con el objetivo de poner en valor la estrecha relación de la ciudad con el mar, su entorno natural y su privilegiado litoral mediante una programación que combina ocio familiar, deporte, cultura y divulgación astronómica.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha participado esta mañana, sábado, en el programa deportivo y ha destacado las posibilidades de la playa y el mar para la práctica de la actividad física y como atractivo del destino almeriense. “Hemos mostrado a vecinos y visitantes la enorme variedad de disciplinas deportivas que pueden practicarse en nuestras playas y en nuestro litoral, para que Almería siga siendo una ciudad activa. También visualizamos Almería como destino de experiencias activas, vinculadas al mar, al deporte y al bienestar”.

Las actividades son gratuitas y repartidas por la playa de El Palmeral, Costacabana y Cabo de Gata. Antonio Casimiro ha asistido a algunas en El Palmeral del amplio programa, gratuito: vóley playa, rutas en barco, pádel surf, piragua, piragüismo y barco dragón. La playa de Costacabana ha acogido actividades vinculadas a los deportes de viento y deslizamiento, con sesiones de surf, wing foil y kite. Por su parte, en el entorno de Cabo de Gata se han desarrollado actividades de kayak y snorkel.

Debido a las previsiones de viento, la mayoría de actividades deportivas de esta tarde, sábado, y mañana domingo, pueden suspenderse. Hay que consultar el QR accesible en el Instagram y Facebook del Patronato Municipal de Deportes, y ahí contactar con cada club.

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