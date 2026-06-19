 ‘La ciudad naranja’ y ‘1050’, proyectos ganadores del concurso de ideas que marcará el futuro desarrollo residencial del Barrio Alto

El jurado destaca la calidad arquitectónica, la viabilidad y la integración urbana de las propuestas seleccionadas para el centenar de viviendas públicas previstas en este ámbito

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y el decano del Colegio de Arquitectos de Almería, Luis Cano, hacen público el fallo del jurado tras la participación de 18 equipos redactores



La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería, Eloísa Cabrera, junto al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAAL), Luis Cano, ha dado a conocer hoy el fallo del jurado del concurso de ideas convocado para la selección de las propuestas que servirán de base para la redacción de los proyectos de construcción de las aproximadamente cien viviendas públicas, para jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra, previstas en cinco parcelas del ámbito PERI NAN-02/106 del Barrio Alto.

Con la resolución de esta segunda y última fase del concurso se hacen públicos los lemas de las propuestas ganadoras así como el nombre de sus diseñadores, que hasta ahora habían permanecido bajo anonimato como garantía de transparencia e igualdad de oportunidades entre los participantes. El jurado ha determinado como vencedora la propuesta ‘La Ciudad Naranja’ (Antonio Martínez Aragón, arquitecto redactor) para la parcela R1 y la propuesta ‘1050’ (Fabien Barthelemy y José Manuel Pomares, coautores) para las parcelas R2, R4, R5 y R6.

El concurso ha contado con una importante participación profesional, reuniendo a un total de 18 equipos redactores. Tras una primera fase de selección, seis propuestas accedieron a la fase final: ‘La Ciudad Naranja’, ‘Puerta y Ventana’, ‘La Ciudad de las Flores’, ‘RBA26’, ‘Transiciones’ y ‘1050’, cuyos autores desarrollaron con mayor profundidad sus planteamientos para ser evaluados por el jurado.

Durante la presentación del fallo, Eloísa Cabrera ha puesto en valor el nivel de participación alcanzado y la calidad de los trabajos presentados. “Este concurso ha permitido reunir talento, innovación y distintas formas de entender la vivienda pública y la regeneración urbana. Los proyectos presentados han demostrado una enorme sensibilidad hacia el Barrio Alto y una gran capacidad para ofrecer soluciones arquitectónicas de calidad que contribuyan a mejorar la vida de sus futuros residentes”, ha señalado.

La responsable municipal de Urbanismo ha destacado igualmente la importancia de esta actuación dentro de la estrategia municipal de promoción de vivienda protegida y de revitalización de los barrios de la ciudad, en este caso del Barrio Alto tras las obras de regeneración urbana y de urbanización ejecutadas durante la pasada corporación.

“Estamos hablando de una actuación que permitirá avanzar en la creación de vivienda pública asequible, para jóvenes y en régimen de alquiler con opción a compra, al tiempo que seguimos transformando y revitalizando una zona estratégica de la ciudad mediante una arquitectura contemporánea, sostenible y plenamente integrada en su entorno”, ha añadido.

Un proceso de evaluación riguroso y basado en la excelencia arquitectónica

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, Luis Cano, ha sido el encargado de explicar el trabajo realizado por el jurado y los criterios que han fundamentado la elección de las propuestas ganadoras.

Ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por un concurso de ideas para una actuación residencial de gran complejidad, subrayando que este modelo de contratación, en el que los honorarios son fijos y prima exclusivamente la calidad de las propuestas, ha favorecido una elevada participación y un alto nivel arquitectónico de los proyectos presentados.

Cano ha defendido el concurso de ideas como la fórmula más adecuada para la contratación pública, pese al importante esfuerzo que supone para los equipos participantes, al considerar que garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la selección de las mejores soluciones arquitectónicas.

“Las seis propuestas finalistas aportaban respuestas de gran interés y calidad. La decisión final ha sido fruto de una valoración exhaustiva en la que se han analizado tanto los aspectos urbanos como los arquitectónicos, constructivos y funcionales de cada proyecto, buscando siempre la mejor respuesta posible para el Barrio Alto y para sus futuros vecinos”, ha señalado.

Las propuestas ganadoras

Respecto al fallo del jurado, ha explicado que la elección de dos propuestas ganadoras responde a la complementariedad de sus planteamientos. Del proyecto ‘La Ciudad Naranja’ ha destacado la calidad de la implantación urbana, la flexibilidad de los espacios terciarios en planta baja, la configuración de las calles peatonales interiores y la resolución funcional de la planta sótano. Por su parte, del proyecto ‘1050’ ha valorado especialmente la innovación de sus soluciones residenciales, la flexibilidad de las viviendas, la calidad de las circulaciones interiores y las condiciones de ventilación natural.

El decano ha señalado que ambas propuestas aún cuentan con margen de mejora a partir de las recomendaciones formuladas por el jurado y expresado su confianza en que el resultado final permita crear un barrio de alta calidad arquitectónica y urbana, “capaz de convertirse en un referente de vivienda pública y de construcción de ciudad en Almería”.

Arquitectura de calidad para impulsar la vivienda pública

El jurado ha destacado en su fallo que ‘La Ciudad Naranja’ ofrece una respuesta especialmente adecuada para la parcela R1, resolviendo de forma eficiente los usos terciarios y residenciales, optimizando la organización de los espacios y mejorando la relación entre la nueva actuación y el tejido urbano existente.

Por su parte, ‘1050’ ha obtenido las mejores valoraciones en las parcelas R2, R4, R5 y R6 gracias a la calidad de su planteamiento residencial, la flexibilidad de las viviendas, la ventilación cruzada, la integración de las terrazas en la vida doméstica y la adecuada implantación de la propuesta en el entorno urbano.

Tras la resolución del concurso, los equipos ganadores continuarán el desarrollo de sus propuestas incorporando las recomendaciones formuladas por el jurado para las siguientes fases de redacción de proyectos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de la Empresa Municipal ‘Almería XXI’, continúa avanzando en su compromiso con la promoción de vivienda pública de calidad, la regeneración urbana y la mejora de las oportunidades de acceso a la vivienda para los ciudadanos, apostando por soluciones arquitectónicas innovadoras, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

Relacionado