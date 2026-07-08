Almería promueve la construcción del primer refugio climático urbano del Paseo Marítimo con una subvención europea de más de 451.000 euros

El Ayuntamiento ejecutará con fondos europeos esta actuación pionera frente a la residencia de mayores de El Zapillo combinando naturaleza, tecnología y accesibilidad para combatir el calor extremo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la aceptación de la subvención concedida provisionalmente por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la ejecución del proyecto ‘Creación de Refugio Climático Urbano en el Paseo Marítimo de Almería, frente al Centro Residencial para Mayores El Zapillo’, una actuación cofinanciada por el Programa Andalucía FEDER 2021-2027 con una ayuda de 451.418,75 euros.

La actuación contará con una inversión total de 482.930,59 euros, de los que el Ayuntamiento aportará aproximadamente 82.930,59 euros, y supondrá la creación de un innovador espacio de confort climático destinado a proteger a la ciudadanía frente a los efectos del aumento de las temperaturas y mejorar la resiliencia del litoral urbano.

El proyecto se desarrollará en un tramo del Paseo Marítimo de Almería, en la Avenida Cabo de Gata s/n, frente al Centro Residencial para Personas Mayores El Zapillo, sobre una superficie aproximada de 1.320 metros cuadrados. Se trata de uno de los espacios públicos con mayor intensidad de uso peatonal de la ciudad y con una elevada exposición solar, por lo que ha sido identificado como un enclave prioritario para implantar medidas de adaptación al cambio climático, especialmente dirigidas a proteger a las personas mayores y otros colectivos vulnerables frente a las altas temperaturas.

La intervención convertirá este enclave en un auténtico refugio climático urbano, mediante la implantación de soluciones basadas en la naturaleza que incrementarán la superficie de sombra, reforzarán la infraestructura verde y mejorarán el comportamiento bioclimático del espacio público. El proyecto contempla la plantación de nuevo arbolado y especies adaptadas al clima mediterráneo semiárido, nuevas zonas de sombra, pavimentos y soluciones para reducir el efecto isla de calor, mobiliario urbano accesible, fuentes de agua y espacios de estancia más confortables para vecinos y visitantes.

Uno de los aspectos más innovadores de esta actuación será la incorporación de un sistema inteligente de monitorización ambiental integrado en la plataforma municipal Smart Mobility, que permitirá medir en tiempo real variables como la temperatura, la humedad, la radiación solar, la temperatura superficial o la ocupación del espacio. Gracias a esta tecnología será posible evaluar científicamente la eficacia de las medidas adoptadas y disponer de información objetiva para diseñar futuros refugios climáticos en otros puntos de la ciudad.

Además de mejorar el bienestar de la ciudadanía, el proyecto nace con vocación demostrativa y replicable dentro de la estrategia municipal de adaptación al cambio climático, convirtiéndose en un modelo de referencia para futuras intervenciones en otros espacios urbanos de Almería. Para ello contará con la colaboración de la Cátedra Almería Municipio Azul, integrada por el Ayuntamiento y la Universidad de Almería, que contribuirá a la validación científica de los resultados obtenidos.

La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha destacado que “la aceptación de esta subvención supone un paso muy importante para seguir transformando Almería en una ciudad más preparada para afrontar los efectos del cambio climático. Este refugio climático será una actuación pionera que combina naturaleza, innovación tecnológica y diseño urbano para crear un espacio más saludable y confortable para todos”.

Actuación pionera e innovadora

La edil ha subrayado el carácter innovador del proyecto al señalar que “no se trata únicamente de plantar árboles o generar nuevas zonas de sombra. Estamos creando un espacio inteligente capaz de medir cómo evolucionan las condiciones ambientales y cómo mejoran el confort y la calidad de vida de las personas. Esa información será fundamental para planificar nuevas actuaciones con criterios objetivos y convertir este proyecto en un modelo exportable a otros barrios de la ciudad”.

Sacramento Sánchez ha explicado también que “hemos elegido este punto del Paseo Marítimo, frente al Centro Residencial para Personas Mayores El Zapillo, porque es uno de los espacios con mayor uso ciudadano y una elevada exposición al sol. Queremos proteger especialmente a quienes más sufren los episodios de calor extremo, como las personas mayores, sin dejar de ofrecer un espacio amable, accesible y saludable para toda la ciudadanía”.

Por último, la responsable municipal ha puesto en valor la capacidad del Ayuntamiento para atraer financiación europea destinada a proyectos transformadores. “Esta ayuda nos permite avanzar en una de las líneas estratégicas de Almería Municipio Azul y de la Agenda Urbana 2030, demostrando que es posible adaptar nuestros espacios públicos al cambio climático mediante soluciones innovadoras, sostenibles y con un impacto real en la calidad de vida de los almerienses”, ha concluido.

El proyecto contempla un plazo estimado de seis meses para la ejecución material de las obras, una vez culminen la redacción del proyecto de ejecución y el procedimiento de contratación, dentro del calendario previsto por el Programa Andalucía FEDER 2021-2027.

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