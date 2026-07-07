El puerto de Almería supera los 57.000 pasajeros durante las tres primeras semanas de la OPE, un 21 por ciento más que el pasado año

En total han embarcado 14.187 vehículos en las instalaciones portuarias de la Operación Paso del Estrecho, un 12,24% con respecto a 2025

La Operación Paso del Estrecho continúa desarrollándose con total normalidad en el Puerto de Almería, que hasta el pasado 6 de julio ha registrado un notable incremento del tráfico de viajeros y vehículos respecto al mismo periodo del año anterior. Desde el inicio de la fase de salida, el pasado 15 de junio, y hasta el 6 de julio, un total de 57.319 pasajeros han embarcado desde el Puerto de Almería, lo que supone 9.990 viajeros más que en las mismas fechas de 2025, con un incremento del 21,1%. Del mismo modo, 14.187 vehículos han cruzado el Mediterráneo desde la dársena almeriense, un 12,2% más que el pasado año, cuando se contabilizaron 12.649. Además, durante este periodo se han realizado 94 rotaciones marítimas, seis más que en la edición anterior, lo que representa un incremento del 6,8%.

El principal impulso de este crecimiento corresponde a la línea Almería-Nador, la de mayor demanda durante la Operación Paso del Estrecho. Hasta la fecha han utilizado esta conexión 44.644 pasajeros, un 25,1% más que en 2025, mientras que el número de vehículos asciende a 10.926, con un incremento del 14,4%.

Solo durante la jornada de ayer 6 de julio, el Puerto de Almería registró el embarque de 5.683 pasajeros, 380 vehículos y seis rotaciones marítimas, cifras que reflejan el progresivo incremento de la intensidad de tráfico conforme avanza la campaña estival.

El dispositivo de atención dispuesto con motivo de la OPE continúa prestando servicio con normalidad. Desde el inicio de la operación se han realizado en el Puerto de Almería 158 asistencias sanitarias y 204 asistencias sociales, garantizando la atención a los viajeros que lo han necesitado. Únicamente durante el día 6 de julio se llevaron a cabo ocho asistencias sanitarias y doce sociales.

Uno de los puertos con mayor crecimiento de España

Los datos sitúan al Puerto de Almería entre los enclaves portuarios con mejor comportamiento de toda la Operación Paso del Estrecho 2026. Mientras que el conjunto de los puertos participantes mantiene prácticamente el mismo volumen de pasajeros que el año anterior (-0,4%) y registra un ligero descenso del 1,3% en vehículos, Almería experimenta un crecimiento superior al 21% en viajeros y del 12,2% en vehículos, confirmando la creciente importancia de sus conexiones marítimas con el norte de África y la consolidación de su papel estratégico dentro de la OPE.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería se destaca la coordinación entre todos los organismos implicados, Autoridad Portuaria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, servicios sanitarios, Cruz Roja y resto de administraciones, cuyo trabajo conjunto está permitiendo que la Operación Paso del Estrecho se desarrolle con normalidad, garantizando la seguridad, la fluidez del tráfico y la atención a los miles de viajeros que utilizan diariamente el Puerto de Almería.

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