Obras en autovía A-7 (T.M. Adra)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a llevar a cabo obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 843+000 y 844+100 (T.M. Adra) en sentido creciente, por lo que se realizará el cierre del carril derecho.

Entre los PPKK 848+540 y 844+200 (T.M. Adra) en sentido decreciente, por lo que se realizará el cierre del carril derecho.

Dichas actuaciones están previstas los días 8 y 9 de julio desde las 08:00 h. hasta las 15:00 h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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