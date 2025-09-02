José Antonio Flores y Ana Góngora ganan el 53º Trofeo de Pesca Infantil y Juvenil

La competición se celebró en el Camino del Faro de Almería, con 41 participantes, récord de la prueba, en un ambiente de convivencia

Es un deporte que se hereda de padres a hijos y se desarrolla en plena simbiosis con la naturaleza. Se trata la edición número 53º del Trofeo de Feria de Pesca Infantil y Juvenil, que se ha celebrado en el Camino del Faro de Almería, coordinado por Alpe Club.

Los pequeños, muchos de ellos de edad muy temprana, han esperado pacientemente cómo su padre o madre colocaba el cebo, y ya ellos lanzaban la caña y esperaban para que picaran los peces. Una afición muy familiar, que favorece la convivencia y la conversación intergeneracional con unas vistas excepcionales de la ciudad.

En esta edición, Alpe Club ha contado con la participación de 41 niños y jóvenes, récord de la prueba, repartidos entre las dos categorías (Infantil y Juvenil), que disfrutaron de una jornada soleada en la que reinó la ilusión, la emoción y el amor por la naturaleza.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha visitado la actividad y charlado con los niños y jóvenes, y comprobado su destreza con la caña de pescar.

El ganador de la edición 2025 en categoría Infantil es José Antonio Flores Hernández. Segundo, Miguel Ángel Hernández Serrano. Tercero, Manuel Jesús Montoya. Trofeo a la pieza mayor para José Antonio Flores Hernández y trofeo al mayor número de piezas para Manuel Jesús Montoya.

En categoría juvenil, la primera es Ana Góngora López, seguida de Luis Joel Quiroz Sornoza y Alberto Alonso Vázquez. Trofeo a la pieza mayor: Saúl Capilla Manzanares. Trofeo al mayor número de piezas: Ana Góngora López

Desde Alpe Club resaltan que todos los participantes recibieron medalla y un pequeño trofeo, reforzando la idea de que lo esencial no son solo los premios, sino disfrutar de la experiencia, aprender y fomentar valores como la paciencia, el respeto y la convivencia.

Alpe Club ha querido agradecer “al Patronato Municipal de Deportes de Almería por su apoyo, así como a la Tienda de Pesca Mar de Alborán, y a las familias que acompañaron a los jóvenes pescadores, pieza fundamental para el éxito de esta actividad”.