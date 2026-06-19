Almería se prepara para la batalla gastronómica más divertida del verano con el festival ‘Bocata Wars’

Del 25 al 28 de junio, el Parque de las Almadrabillas acoge una competición única en España que reunirá 13 propuestas gastronómicas sobre ruedas, conciertos, espectáculos infantiles y una espectacular ambientación galáctica

Almería se convertirá del 25 al 28 de junio en la capital nacional del bocadillo con la celebración de ‘Bocata Wars: La rebelión de los bocadillos’, un innovador festival gastronómico que transformará el Parque de las Almadrabillas en una auténtica galaxia de sabores, música y entretenimiento para toda la familia.

Durante cuatro jornadas, de 19.30 a 00.30 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia que combina la creatividad culinaria de 13 foodtrucks participantes con una programación cultural y de ocio inspirada en el universo de la ciencia ficción. El objetivo: encontrar el mejor bocadillo del mundo en una competición que promete sorprender tanto a los amantes de la gastronomía como a los aficionados a la cultura pop.

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha destacado que “desde el Ayuntamiento seguimos impulsando iniciativas que dinamizan los espacios públicos, atraen visitantes y generan nuevas oportunidades para el tejido comercial y emprendedor de la ciudad”. Asimismo, ha agradecido “el esfuerzo de la organización, los participantes y todas las personas que harán posible que Almería disfrute de una propuesta tan original la próxima semana”.

Por su parte, el organizador del evento, Antonio Salazar, ha subrayado el carácter pionero de la cita al señalar que “se trata de la primera competición de bocadillos en foodtrucks que se celebra en España, y hemos querido estrenarla en Almería, acompañándola de una programación cultural de primer nivel con conciertos tributo y espectáculos infantiles para todos los públicos”.

La propuesta destaca por una cuidada ambientación inspirada en las grandes sagas espaciales, con animación temática, personajes, actividades participativas y una puesta en escena diseñada para convertir el recinto en una experiencia inmersiva para toda la familia.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con conciertos tributo, espectáculos infantiles y numerosas actividades que convertirán cada jornada en una auténtica aventura intergaláctica. La organización espera una gran afluencia de público y confía en consolidar ‘Bocata Wars’ como una de las citas más originales y atractivas del calendario estival almeriense al tratarse de un evento para disfrutar en familia y vivir una experiencia gastronómica y cultural fuera de este mundo.

Programación

Jueves, 25 de junio

19.30 h – Bienvenida a la Galaxia Bocatera

19.45 h – Pasacalles infantil y photocall galáctico

21.30 h – Tributo a Estopa

Viernes, 26 de junio

19.30 h – Show de Luli Pampín y Guerrera K-Pop

21.45 h – Tributo a Extremoduro

Sábado, 27 de junio

19.30 h – Cantajuegos Disney-Wars

20.45 h – Tributo a ABBA y éxitos internacionales

22.15 h – Tributo a Camela

Domingo, 28 de junio

19.30 h – Show infantil de Zenon

21.45 h – Tributo a U2

Un evento para toda la familia

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