Diego Cruz acompaña a la asociación Eres de Pescadería en la clausura de sus cursos

A lo largo de estos meses han celebrado talleres sobre taichí, guitarra, manualidades y gimnasia

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones, Diego Cruz, ha entregado los diplomas al alumnado de los cursos organizados por la asociación Eres de Pescadería. Una tarde en la que todos han expresado su satisfacción por las actividades, y el orgullo de barrio. Diego Cruz les ha manifestado que “yo también he vivido en este barrio, me siento orgulloso, y existe un compromiso de comunidad que hay que mantener”.

Acompañado por el presidente de la asociación, Gracián Cayuela, se han entregado los diplomas al alumnado, a la vez que se ha reconocido al profesorado: Rai Yuan Lin, profesor de taichí; Rosalía Fernández Escobar, profesora de manualidades y pintura; José Antonio Benavides Moya, profesor de guitarra; y María del Mar Montoya, profesora de gimnasia y aerobic.

Además, se ha agradecido el apoyo y colaboración que siempre presta el fotógrafo Blas Fuentes. Se ha celebrado en el centro cívico y de integración social del barrio, el antiguo colegio Virgen del Socorro, donde tiene la sede la asociación Eres de Pescadería.

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