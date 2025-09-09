El Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía integra a los veterinarios

El lunes, 8 de septiembre de 2025, publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 172, el “Decreto 141/2025, de 2 de septiembre, por el que se crea y regula el Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía”, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

Entre las vocalías que componen el Observatorio, el citado Decreto incluye una persona en representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, resultado de la constante insistencia realizada por los veterinarios andaluces a la Consejería competente por incluir a la Veterinaria dentro de este Observatorio, tal como establece la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

El Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, adscrito a la Consejería de Salud y Consumo, tiene por objeto el contribuir a la prevención y reducción de las agresiones a las personas profesionales sanitarias y de gestión y servicios del SSPA, así como contribuir a proteger y atender a aquellas personas víctimas de estas promoviendo una serie de medidas para evitar dichas situaciones como la presentación de denuncias.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Decreto 141/2025, se llevará a cabo la sesión de constitución y puesta en funcionamiento del Observatorio.