El Ayuntamiento de Almería celebra la tercera edición del Mes del Medio Ambiente con casi 40 actividades para todos los públicos

La programación incluye talleres, campañas de concienciación, visitas guiadas y acciones en playas, barrios y espacios públicos de la ciudad para fomentar el cuidado del entorno y la educación ambiental

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, ha puesto en marcha durante junio la tercera edición del Mes del Medio Ambiente, una programación especial que reunirá numerosas actividades, talleres, campañas de sensibilización y visitas guiadas con el objetivo de promover el respeto por el entorno, el reciclaje, el cuidado de las playas, la tenencia responsable de animales y la participación ciudadana en la mejora y cuidado de nuestra ciudad.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, que ha estado acompañado por la concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros, ha presentado este viernes, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, las 37 actividades que se van a desarrollar durante este mes de junio a lo largo y ancho de la ciudad y ha destacado que esta iniciativa “consolida una programación que ya se ha convertido en una cita de referencia para acercar la educación ambiental a la ciudadanía, implicando a vecinos, escolares, asociaciones y entidades en acciones concretas para cuidar Almería”. En este sentido, ha subrayado que “el medio ambiente no se protege solo, se protege con pequeños gestos diarios, con formación, participación y concienciación”.

La programación se desarrollará a lo largo de todo el mes de junio de 2026 y las actividades abordarán tres grandes ejes: cuidado de playas, reciclaje y bienestar animal, con propuestas dirigidas a diferentes públicos y repartidas por distintos puntos de la ciudad.

Entre las primeras actividades previstas se encuentran la visita guiada a la Planta de Reciclaje en Cuevas de los Medina; la jornada ‘Cuidando nuestra playa’ en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, en Costacabana, en Cabo de Gata, Retamar y la playa de San Miguel; el taller del Día del Medio Ambiente en el Paseo de Almería; la exposición ‘La Playa Habla’ y el taller ‘Peque-científicos’, en colaboración con el Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería.

La programación continuará con campañas como ‘Cuida tu barrio’, ‘Pipis y tenencia responsable de mascotas’, ‘Mi Playa Bonica’, ‘Recicla en tu playa’ y ‘Contenedor transparente’, orientadas a sensibilizar sobre la limpieza urbana, el correcto uso de los contenedores, la convivencia en los espacios públicos y la responsabilidad ciudadana en el mantenimiento de una ciudad más limpia y sostenible.

También se han previsto actividades vinculadas al bienestar animal, entre ellas la campaña de tenencia responsable de mascotas, el taller sobre bienestar animal y método CER dirigido a personal municipal, así como la iniciativa ‘Conoce el CEPAaMA’, que acercará a la ciudadanía la labor del Centro de Protección y Adopción Animal de Almería.

Las playas tendrán un protagonismo especial dentro de esta tercera edición, con acciones de concienciación como ‘Playa sin humo’, ‘Mi Playa Bonica’, ‘Por una noche de San Juan responsable’ y ‘Recicla en tu playa’, que se desarrollarán en espacios como el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, El Zapillo, Costacabana, Cabo de Gata, Retamar y la playa de San Miguel.

La educación ambiental y la divulgación científica también estarán presentes mediante visitas guiadas y talleres en colaboración con la Universidad de Almería, como las exposiciones de meteoritos, el Pabellón de Historia Natural, el taller ‘Arte y Botánica III’ o la visita sobre el cráter de impacto de Alhama de Almería.

Arte urbano

Además, el programa incluye propuestas creativas como el proyecto de arte urbano ‘Almería recicla y crea’, con el objetivo de vincular sostenibilidad, participación vecinal y expresión artística, donde grafiteros urbanos y colectivos de diferentes asociaciones transformarán espacios públicos con la creación de graffitis educativos que fomenten la sostenibilidad, el reciclaje y la limpieza urbana.

Antonio Urdiales ha señalado que “esta tercera edición refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una Almería más limpia, más sostenible y más consciente de la importancia de cuidar sus espacios naturales y urbanos’. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades programadas, ‘porque cada acción cuenta y porque el cuidado de nuestra ciudad empieza por nosotros mismos en cada calle, en cada barrio, playa o espacio público”.

El Mes del Medio Ambiente 2026 se desarrollará durante todo junio con actividades gratuitas, campañas de sensibilización, talleres, exposiciones y acciones participativas en diferentes enclaves de Almería. Con esta programación, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por la educación ambiental, la sostenibilidad urbana, la protección del litoral y la implicación ciudadana como herramientas esenciales para construir una ciudad más responsable con su entorno.

Todas las actividades son gratuitas y la mayoría no requiere inscripción previa. Toda la programación podrá consultarse en la página web municipal (www.almeriaciudad.com) así como en los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento de Almería y de Almería Sostenible y a través de la App Almería Ciudad.

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