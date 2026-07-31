Empleo pone en marcha 25 unidades de orientación y acompañamiento a la inserción con una inversión de 2,7 millones en la provincia

Se ofrecerán más de 70.400 horas de atención a desempleados en general, personas en riesgo de exclusión y con discapacidad

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha informado hoy de la aprobación de una inversión de 2,7 millones de euros para la puesta en marcha de 25 unidades de orientación laboral y acompañamiento a la inserción de personas demandantes de empleo en la provincia de Almería, en colaboración con entidades locales y sin ánimo de lucro en el marco del programa Andalucía Orienta del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Las unidades estarán en funcionamiento desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 30 de agosto de 2027, dando continuidad a la anterior convocatoria de este servicio, que finaliza hoy.

Amós García ha explicado que “las unidades Andalucía Orienta proporcionan asesoramiento y un acompañamiento intensivo durante todo el proceso de búsqueda de empleo, mediante itinerarios personalizados de inserción. De esta forma, se ofrece una atención individualizada, un seguimiento continuo y la derivación a otras políticas activas de empleo, para que las personas usuarias desarrollen las competencias profesionales necesarias para mejorar su acceso al mercado laboral”.

Las unidades estarán atendidas por un total de 70 profesionales, de los cuales 51 son profesionales técnicos de orientación laboral y 10 de acompañamiento a la inserción; además, 9 personas realizarán tareas de apoyo administrativo. Tienen como objetivo ofrecer al menos 70.430 horas de atención hasta el 30 de agosto de 2027.

Las 25 unidades Andalucía Orienta cubren todo el territorio provincial y estarán gestionadas por los ayuntamientos de Adra, Fiñana y Macael y por las siguientes entidades: Asociación para el Desarrollo Educativo y Social Integra2, Asociación Verdiblanca (que tiene cuatro unidades), Acción Laboral (con tres unidades), Asociación Sitio de Encuentro (con dos unidades), Asociación Noesso, Asociación de Comerciantes de Aguadulce, FAAM (con dos unidades), Asociación El Saliente (también con dos unidades), Asoal, Asociación Inserta Innovación, FAISEM, Cruz Roja Española, Asociación Socioeducativa Sempiterno y Fundación Lucaro.

Las unidades Andalucía Orienta se componen de un equipo técnico específico para cada programa, pudiendo también contar con personal de apoyo, y están dirigidas a la atención de personas desempleadas en general o a colectivos con necesidades especiales, como personas en riesgo de exclusión o personas con discapacidad. El 60% de las 25 unidades de la provincia atenderán a estos colectivos específicos. Dentro de las unidades dirigidas a personas con discapacidad las hay especializadas en la atención a los distintos tipos de discapacidad: física u orgánica, sensorial e intelectual y psíquica.

Unidades especializadas por colectivos

Concretamente en la provincia de Almería se dedicarán a la atención de personas con discapacidad 7 unidades de orientación, con un total de 20 profesionales, 7 de orientación y 10 de acompañamiento a la inserción y 3 de apoyo administrativo. Estarán especializadas en la atención a personas con discapacidad física y/u orgánica las unidades gestionadas por El Saliente en Albox y Huércal de Almería; y en Almería capital por FAAM y Verdiblanca. Para el colectivo de personas con discapacidad sensorial se ofrecerá atención específica en las unidades gestionadas en la capital por ASOAL y por Asociación Inserta Innovación. Las personas con discapacidad psíquica podrán acudir a la unidad de la entidad FAISEM, también en la capital.

Por otra parte, se pondrán en marcha 8 unidades atendidas por 23 profesionales (20 técnicos de orientación y 3 apoyos administrativos) específicas para personas en riesgo de exclusión social. Son las que gestionarán Asociación Sitio de Encuentro en Garrucha; Cruz Roja Española en Vera; Acción Laboral con dos unidades en Almería capital, al igual de Asociación Verdiblanca; Asociación Socioeducativa Sempiterno en El Ejido y Fundación Lucaro en Vícar.

Las otras 10 unidades prestarán orientación laboral personalizada a demandantes de empleo en general con un total de 27 profesionales. En la capital almeriense están situadas las unidades a cargo de Asociación para el Desarrollo Educativo y Social Integra2, Asociación Verdiblanca y Acción Laboral. La Asociación Sitio de Encuentro contará con una unidad en Alhama de Almería, la Asociación Noesso en Vícar, FAAM en Vera y la Asociación de Comerciantes de Aguadulce ofrecerá orientación en Roquetas de Mar. También se centrarán en el colectivo de personas desempleadas en general las unidades puestas en marcha por los ayuntamientos de Adra, Fiñana y Macael.

El SAE derivará a las personas demandantes de empleo para su participación en cada uno de los programas a las unidades de orientación, aunque las entidades participantes podrán atender a otras personas desempleadas siempre que cuenten con el visto bueno del Servicio Andaluz de Empleo.

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