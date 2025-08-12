Andalucía TRADE impulsa la protección de la innovación con nuevas herramientas del European IP Helpdesk para apoyar a pymes y startups

Cuatro recursos visuales en español facilitan a empresas e investigadores la gestión de sus activos intangibles y la vigilancia de sus marcas

Andalucía TRADE refuerza su papel como puente entre la innovación regional y los recursos europeos de propiedad intelectual. Como entidad comprometida con el impulso del tejido empresarial andaluz, ha liderado junto a otros socios nacionales la adaptación al español de nuevas herramientas divulgativas del European IP Helpdesk, facilitando así el acceso de pymes, startups y centros de investigación andaluces a contenidos clave para la protección de sus activos intangibles. Esta iniciativa se enmarca en su labor como embajadora de esta red europea en la región.

El European IP Helpdesk ha lanzado la versión en español de cuatro nuevas infografías sobre propiedad industrial e intelectual, dirigidas a pymes, startups, centros de investigación y profesionales que buscan proteger y gestionar de forma eficaz sus activos intangibles.

Andalucía TRADE, junto a sus embajadores IP Helpdesk, ha trabajado en la traducción de estas herramientas en colaboración con IVACE y la Agencia Sekuens, completando así una serie de recursos prácticos que ofrecen una visión clara y accesible de los aspectos legales más relevantes en materia de propiedad industrial e intelectual.

Las infografías disponibles en español son: Vigilancia de marcas, Comercialización de la PI: spin-off y joint venture, Valoración de la PI y Acuerdos de cesión. Cada una resume de forma visual los elementos clave que deben contemplarse en estos procesos, ayudando a las organizaciones e interesados a evitar errores frecuentes y a gestionar con garantías sus derechos de propiedad intelectual. Los materiales se pueden consultar de forma gratuita en el portal oficial del European IP Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu.

Compromiso con la protección de la innovación

El European IP Helpdesk, financiado por la Comisión Europea, ofrece asesoramiento gratuito, formación y recursos sobre propiedad intelectual e industrial a pymes y proyectos financiados por la UE, actuando como punto de referencia en la gestión estratégica de la PI en el marco de programas como Horizonte Europa o el EIC.

En Andalucía, Andalucía TRADE actúa como IP Helpdesk Ambassador, prestando apoyo directo a empresas y entidades de la región, facilitando el acceso a estos recursos, organizando talleres y canalizando las necesidades locales hacia la red europea de expertos en propiedad intelectual.

Estas nuevas infografías refuerzan el compromiso de Andalucía TRADE con la divulgación de herramientas útiles para que las empresas innovadoras puedan proteger mejor su conocimiento, consolidar sus activos intangibles y competir con mayores garantías en los mercados europeos e internacionales.