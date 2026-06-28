Junta y ayuntamientos colaborarán para aprovechar los beneficios de la actividad minera

A través de la Red de Municipios Mineros, se pondrán en marcha grupos de trabajo centrados en las personas, el territorio, la cadena de valor y la gestión administrativa

La Red de Municipios Mineros de Andalucía, instrumento de coordinación con las entidades locales impulsado por la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha celebrado esta semana en Aznalcóllar su primera reunión de trabajo en la que se han establecido las bases de la colaboración que el Gobierno andaluz mantendrá con los ayuntamientos adheridos para aprovechar al máximo los beneficios que aporta la actividad minera presente en sus municipios.

La Red, que arranca con la adhesión de 25 municipios que tienen en común el contar con explotaciones mineras en sus territorios, así como un firme compromiso con el desarrollo de esta actividad, comparte el objetivo de trabajar para lograr el máximo impacto local positivo sobre sus vecinos y sus comarcas.

Se trata de un instrumento que persigue trabajar de forma coordinada con los ayuntamientos para promover el crecimiento económico incidiendo en la repercusión positiva de la minería en el territorio: fortaleciendo la red de proveedores locales, contribuyendo a fijar población y reforzando el impacto social de los proyectos, en la que se promoverá también el intercambio de buenas prácticas y la identificación y acceso a los mecanismos para la búsqueda de financiación.

Este primer encuentro estuvo presidido por el viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, y por el director general de Minas, Jesús Portillo, junto al alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, al que acudieron una nutrida representación de alcaldes y alcaldesas y también los delegados territoriales de la Consejería.

Durante el desarrollo de la reunión se han identificado cuatro elementos sobre los que focalizar preferentemente las actuaciones de la Red: personas, territorio, empresas y entidades y gestión administrativa. Así, para cada uno de ellos, se han planteado una serie de actuaciones que desarrollar en cuatro grupos de trabajo, de modo que en los próximos meses se tenga definido un programa concreto de trabajo para su despliegue durante 2027.

En el caso específico de las personas, se ha considerado de relevancia impulsar formación especializada para la población de los municipios mineros de manera que puedan acceder a oportunidades de empleo en el sector. En relación con el territorio, las medidas analizadas se han orientado hacia la puesta en valor del patrimonio histórico minero, la necesaria actualización de los instrumentos de ordenación territorial, así como la mejora de espacios productivos, entre otras.

En el capítulo referente a las empresas y entidades, el foco se ha puesto sobre la necesidad de fortalecer el tejido local de proveedores, aumentar las capacidades de internacionalización, y trabajar en la mejora de los servicios administrativos prestados. Y, por último, la agilización y el apoyo técnico especializado han sido dos de los asuntos en los que han coincidido en relación con el apartado de la gestión.

La Red, que está abierta a todos los municipios, es una iniciativa enmarcada en el respaldo del Gobierno andaluz a una minería innovadora, segura, responsable con su entorno y que apuesta por la circularidad, y que se viene a sumar a otras actuaciones como la aprobación de la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030.

Asimismo, se incluyen entre sus propósitos impulsar la formación especializada en materia de minería de la población en el ámbito local e impulso de la FP dual en las empresas radicadas en sus territorios, constituir una red de técnicos municipales especializados en materia de minería y contribuir a la aceptación social de la minería.

Este instrumento de colaboración nace a semejanza de la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, impulsada también desde la Consejería de Industria para reconocer a los municipios especialmente comprometidos con la implantación de industria en su territorio, que cuenta ya con más de 130 municipios adheridos y en cuya difusión también contribuye activamente la FAMP.

Andalucía es la región líder en producción minera de España y una de las principales de Europa con un valor de facturación superior a los 1.200 millones de euros, con 479 explotaciones activas localizadas en 283 municipios andaluces, que generan cerca de 8.000 empleos directos, lo que supone el 26% del total nacional.

La comunidad andaluza concentra el 90% del valor de producción nacional de la minería metálica, es la segunda región de la Unión Europea en producción primaria de cobre, es líder europeo en la producción de yeso y líder nacional en la producción de mármol. Además, Andalucía es el primer productor mundial primario de estroncio, de donde sale el 99% del mineral que consume Europa y el 43% a nivel global.

En el subsuelo de Andalucía hay, además, indicios de 22 de las 34 materias primas consideradas fundamentales por la Unión Europea para la transición energética y digital.

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