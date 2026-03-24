El Ayuntamiento de Almería destina cerca de 500.000 euros para obras de mejora en quince colegios de la capital

La Junta de Gobierno Local aprueba inversiones en la ciudad por más de 3,2 millones de euros



La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería y concejal delegada del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha informado de los acuerdos adoptados en la última Junta de Gobierno Local, que ha incluido más de 50 puntos en el Orden del Día y un importante volumen inversor para la ciudad.



En total, el Ayuntamiento ha aprobado inversiones en obra por un importe cercano a los 2,7 millones de euros (2.664.996,84 euros), incluyendo adjudicaciones y licitaciones de proyectos que abarcan actuaciones en barrios como Cabo de Gata, La Almadraba o El Toyo, así como mejoras en redes de suministro de agua, entre otras intervenciones.



A estas cifras se suman inversiones en contratos de suministro y servicios por valor de casi 500.000 euros (457.945,55 euros), además de la aprobación de justificaciones de subvenciones concedidas a asociaciones y colectivos por un importe cercano a los 100.000 euros (90.405,49 euros).



Mejora centros educativos Uno de los puntos más destacados de la sesión ha sido la aprobación del proyecto de obras de mejora en centros educativos de infantil y primaria, en el marco del compromiso del Equipo de Gobierno con el mantenimiento y modernización de los colegios de la ciudad.



Este proyecto, que ahora saldrá a licitación, cuenta con un presupuesto base de 481.850 euros y un plazo de ejecución previsto de tres meses. La actuación se estructurará en tres lotes y permitirá intervenir en un total de quince centros educativos: Indalo, Giner de los Ríos, Virgen del Mar (Carretera de la Cañada), Adela Díaz, San Indalecio, San Bernardo, Maestro Rodríguez Espinosa, Torremar, Madre de la Luz, Rafael Alberti, Mar Mediterráneo, Rosa Relaño, Mar de Alborán, Freinet y Padre Méndez.



Las obras contemplan una amplia variedad de actuaciones de mantenimiento y mejora, incluyendo trabajos de electricidad, fontanería, albañilería, pintura y carpintería metálica y de madera, atendiendo a las necesidades específicas trasladadas por los propios centros.



Entre las intervenciones previstas se encuentran la ejecución de soleras y solerías, colocación de azulejos, pequeñas demoliciones, instalación de sanitarios como lavabos, grifería, inodoros y urinarios, sustitución de puertas, revisión de carpinterías, limpieza de redes de saneamiento y mejora de sistemas de impermeabilización, entre otras actuaciones.



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