La alcaldesa defiende el sector pesquero, “que es tan vital para Almería”, frente a la pesca ilegal  

María del Mar Vázquez participa en el encuentro ‘Voces contra la pesca ilegal’ organizado por Pesca España en la terraza del CIP para sensibilizar sobre la importancia de una pesca sostenible

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha trasladado “el firme compromiso municipal por la protección del mar y la defensa de nuestro sector pesquero, que es tan vital para Almería, ya que aproximadamente son más de 3.000 familias de la ciudad las que, directa e indirectamente, se ganan diariamente la vida cumpliendo con todos los estándares de calidad y normativas vigentes”.

Así lo ha trasladado durante la IV Jornada ‘Comprometidos con nuestro mar: la pesca ilegal no es una broma’ celebrada en la tarde de ayer, viernes, en el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería (CIP). Un encuentro abierto al público y organizado por Pesca España en el que también participaron Carlos Aldereguía, director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía; José María Gallart, gerente de la OPP Lonja de Almería; Antonio Nieto, gerente de Pesca España; representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras voces relevantes del sector como Daniel Voces, director general de Europeche o Carmen Crespo, eurodiputada y presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

En su intervención, María del Mar Vázquez ha destacado que “Almería es uno de los principales motores de la pesca de bajura en el Mediterráneo” ya que “en nuestra lonja se comercializan a diario más de un centenar de especies locales, entre las que se encuentran la gamba roja, el jurel, la sardina y el salmonete, capturadas por más de un centenar de embarcaciones”.

En este contexto, la alcaldesa ha asegurado que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, no es una amenaza: es un desafío en toda regla que no podemos permitir ya que se calcula que hasta el 15% del pescado que ingresa al mercado europeo proviene de prácticas ilícitas, lo que tiene un impacto directo en nuestra economía y en los puestos de trabajo en las costas españolas, además de medioambiental y de salubridad”.

Por ello, ha defendido “el gran trabajo que realizan las mujeres y hombres de la mar de Almería, que tienen un firme compromiso por practicar una pesca sostenible y que respetan los caladeros y las poblaciones pesqueras, trabajando siempre en minimizar el impacto en el fondo marino”. “Desde el Ayuntamiento de Almería estamos del lado de los pescadores de Almería, del lado de la sostenibilidad, de la seguridad y del futuro”, ha concluido Vázquez.

Previo a la alcaldesa, en la apertura del acto, Antonio Nieto, gerente de Pesca España, ha valorado que “iniciativas como esta jornada permiten seguir reforzando el compromiso del sector con una pesca regulada y sostenible, además de contribuir a visibilizar la importancia de proteger los recursos marinos desde la colaboración y la responsabilidad compartida. Solo a través del trabajo conjunto y del cumplimiento riguroso de las normas podremos contribuir a garantizar el futuro de nuestros océanos y de las próximas generaciones”.

Compromiso del sector

El encuentro, abierto al público, ha servido para poner en valor el compromiso del sector pesquero español con una actividad legal, regulada y sostenible, así como para visibilizar las iniciativas y acciones que impulsa Pesca España para combatir la pesca ilegal y promover la protección de los recursos marinos.

Asimismo, ha buscado destacar la importancia de preservar los océanos como una responsabilidad compartida entre administraciones públicas, sector pesquero, consumidores y sociedad. Hay que recordar el grave impacto que tiene la pesca ilegal sobre los ecosistemas y la economía global: provoca cada año la pérdida de entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado en todo el mundo y genera pérdidas económicas anuales de entre 10.000 y 23.500 millones de USD para la economía mundial.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), impulsado por Naciones Unidas, esta jornada ha servido para reforzar el mensaje de que avanzar hacia una pesca legal, regulada y sostenible es clave para proteger los océanos, garantizar el futuro de los recursos marinos y asegurar la viabilidad de miles de comunidades que dependen del mar.

Por ello, se ha puesto en valor el compromiso de la flota pesquera española con el cumplimiento de una de las normativas más exigentes del mundo en materia de sostenibilidad, control y trazabilidad, así como el esfuerzo continuo del sector por impulsar una actividad pesquera responsable y respetuosa con el medio marino.

El encuentro también ha permitido analizar cómo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) amenaza la conservación de los recursos pesqueros, altera el equilibrio de los ecosistemas marinos y pone en riesgo los avances logrados en materia de gestión sostenible. Además, estas prácticas afectan directamente a millones de personas cuya alimentación y medios de vida dependen del mar.

En este contexto, desde Pesca España se ha insistido en la importancia de seguir avanzando hacia unas reglas comunes para todos, reforzar la cooperación internacional y continuar impulsando mecanismos de control eficaces que permitan garantizar una actividad pesquera transparente, legal y sostenible a nivel global.

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