El aceite vuelve a subir de precio y ya es el producto más hurtado en supermercados

|El bloqueo de Ormuz, las lluvias y las tensiones logísticas anticipan un nuevo encarecimiento del “oro líquido” en los supermercadosBandas organizadas y delincuentes reincidentes intensifican el robo de aceite, atraídos por su alta demanda y fácil salida en mercados paralelos
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|El aceite de oliva afronta un nuevo ciclo inflacionario que podría intensificarse en los próximos meses debido a las tensiones geopolíticas y las intensas lluvias que azotaron España este invierno. Así lo anticipan los expertos del sector, que también alertan de un repunte del hurto del “oro líquido”; lo que está provocando que los retailers se preparen para evitar que los ladrones se salgan con la suya.El aceite no solo se consolida como un bien cada vez más caro, sino también como el producto más codiciado por los profesionales del hurto en supermercados. Según el último Barómetro del Hurto de Checkpoint Systems, este artículo básico de la cesta de la compra se ha convertido en el producto más sustraído en la distribución alimentaria, un fenómeno estrechamente vinculado a su creciente valor y a la facilidad con la que puede ser revendido en canales paralelos.Entre las causas que explican su encarecimiento destacan varios factores. Por un lado, la guerra en Ucrania continúa afectando a los mercados internacionales de materias primas y energía, con un efecto indirecto sobre los costes de producción y distribución del aceite. A ello se suman las fuertes lluvias registradas en España durante el invierno, que han impactado en parte de las cosechas y generado incertidumbre sobre la calidad y volumen de la producción. En el plano internacional, el cierre del estrecho de Ormuz ha añadido presión a las cadenas logísticas globales, incrementando los costes de transporte y contribuyendo a la volatilidad de los precios.Este escenario ha llevado a los expertos del sector a anticipar una nueva subida del precio del aceite en los próximos meses. Algunas previsiones apuntan a una tendencia similar a la vivida tras el inicio del conflicto en Ucrania, cuando el producto registró incrementos históricos. La combinación de menor oferta, mayores costes y elevada demanda son el principal motor de esta escalada.Sin embargo, esta tendencia al alza los precios también tiene una consecuencia directa en la seguridad de los retailers. El aceite de oliva se ha transformado en un artículo de alto valor dentro de los supermercados, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para delincuentes.Según los datos extraídos por Checkpoint Systems, cerca de la mitad de los hurtos (el 51%) son realizados por autores multirreincidentes; es decir, que realizan tres hurtos o más al año en los establecimientos; mientras que el 35% de los hurtos son acometidos por bandas organizadas que operan con fines lucrativos de forma estructurada, seleccionando productos de alta demanda y fácil reventa, como el aceite, que puede colocarse rápidamente en mercados paralelos sin grandes dificultades. En total, la pérdida desconocida supone el 1,1% del total de la facturación de las empresas de distribución en España.
|El auge de este tipo de delincuencia responde, en gran medida, a la rentabilidad que ofrece el producto. A diferencia de otros artículos, el aceite de oliva combina un precio elevado con una demanda constante, lo que reduce el riesgo de acumulación de stock en el mercado ilícito.En paralelo, los distribuidores han intensificado las medidas de seguridad en los puntos de venta. Desde sistemas tradicionales como collarines de seguridad hasta soluciones más avanzadas basadas en trazabilidad digital, los retailers buscan frenar el incremento del hurto sin afectar en exceso a la experiencia de compra. Este fenómeno también ha impulsado cambios operativos, como la reubicación del producto en zonas vigiladas o incluso su retirada del lineal en algunos establecimientos.Además, el sector explora soluciones tecnológicas que permitan mejorar la trazabilidad y reducir la vulnerabilidad del producto. Sistemas como la identificación por radiofrecuencia (RFID) empiezan a ganar terreno al ofrecer un control más preciso sobre cada unidad, dificultando su salida no autorizada del circuito comercial.Carlos Cruz, Director Comercial de Checkpoint Systems en España: “Estamos ante un producto que ha incrementado mucho su valor en un corto periodo de tiempo, lo que lo convierte en un objetivo prioritario tanto para delincuentes reincidentes como para redes organizadas. El aceite se puede revender con facilidad, lo que multiplica su atractivo en el mercado ilícito. La presión sobre los precios no parece que vaya a remitir a corto plazo, por lo que es previsible que el problema del hurto continúe creciendo si no se adoptan medidas más avanzadas de protección”.
| Sobre Checkpoint Systems, Inc.
Checkpoint Systems, una división de CCL Industries, es el único proveedor de soluciones RF y RFID integradas verticalmente para el comercio minorista. Ofrece soluciones para toda la cadena de suministro que proporcionan un inventario preciso a tiempo real, aceleran el ciclo de reposición, previenen la rotura de stocks y reducen el hurto, al mismo tiempo que mejoran la disponibilidad de la mercancía y la experiencia del cliente. Las soluciones de Checkpoint están avaladas por más de 50 años de experiencia en la tecnología de radiofrecuencia, soluciones innovadoras para alto hurto y prevención de pérdidas, hardware RFID líder en el mercado, software RFID y capacidades integrales de etiquetado para marcar, proteger y hacer un seguimiento de la mercancía desde el origen hasta la tienda.
Sobre CCL Industries
CCL Industries Inc. es el líder mundial en soluciones de etiquetas especializadas y empaquetado para corporaciones globales, pequeñas empresas y consumidores. Emplea a más de 19.000 personas y opera 150 plantas de producción situadas en 35 países de 6 continentes, con oficinas corporativas en Toronto, Canadá y Framingham, Massachusetts. Para más información visita www.cclind.com.