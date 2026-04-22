El aceite vuelve a subir de precio y ya es el producto más hurtado en supermercados

El aceite de oliva afronta un nuevo ciclo inflacionario que podría intensificarse en los próximos meses debido a las tensiones geopolíticas y las intensas lluvias que azotaron España este invierno. Así lo anticipan los expertos del sector, que también alertan de un repunte del hurto del “oro líquido”; lo que está provocando que los retailers se preparen para evitar que los ladrones se salgan con la suya.El aceite no solo se consolida como un bien cada vez más caro, sino también como el producto más codiciado por los profesionales del hurto en supermercados. Según el último Barómetro del Hurto de Checkpoint Systems, este artículo básico de la cesta de la compra se ha convertido en el producto más sustraído en la distribución alimentaria, un fenómeno estrechamente vinculado a su creciente valor y a la facilidad con la que puede ser revendido en canales paralelos.Entre las causas que explican su encarecimiento destacan varios factores. Por un lado, la guerra en Ucrania continúa afectando a los mercados internacionales de materias primas y energía, con un efecto indirecto sobre los costes de producción y distribución del aceite. A ello se suman las fuertes lluvias registradas en España durante el invierno, que han impactado en parte de las cosechas y generado incertidumbre sobre la calidad y volumen de la producción. En el plano internacional, el cierre del estrecho de Ormuz ha añadido presión a las cadenas logísticas globales, incrementando los costes de transporte y contribuyendo a la volatilidad de los precios.Este escenario ha llevado a los expertos del sector a anticipar una nueva subida del precio del aceite en los próximos meses. Algunas previsiones apuntan a una tendencia similar a la vivida tras el inicio del conflicto en Ucrania, cuando el producto registró incrementos históricos. La combinación de menor oferta, mayores costes y elevada demanda son el principal motor de esta escalada.Sin embargo, esta tendencia al alza los precios también tiene una consecuencia directa en la seguridad de los retailers. El aceite de oliva se ha transformado en un artículo de alto valor dentro de los supermercados, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para delincuentes.Según los datos extraídos por Checkpoint Systems, cerca de la mitad de los hurtos (el 51%) son realizados por autores multirreincidentes; es decir, que realizan tres hurtos o más al año en los establecimientos; mientras que el 35% de los hurtos son acometidos por bandas organizadas que operan con fines lucrativos de forma estructurada, seleccionando productos de alta demanda y fácil reventa, como el aceite, que puede colocarse rápidamente en mercados paralelos sin grandes dificultades. En total, la pérdida desconocida supone el 1,1% del total de la facturación de las empresas de distribución en España.