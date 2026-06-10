ASFALTADO DE AV. CABO DE GATA Y CTRA. AL-3202 (COSTACABANA)

GabinetedePrensa junio 10, 2026 0
Halo de esperanza en el corte de palmeras en Av Cabo de Gata

El Ayuntamiento de Almería informa de que, debido al avance de los trabajos de asfaltado de la Avenida Cabo de Gata, en el tramo entre la rotonda de la Avenida Vega de Acá (sin incluirla) hasta el inicio del puente que conecta con la AL-3202, a la altura del Centro de Protección y Adopción Animal, que ejecuta el Área de Obras Públicas, y de la carretera AL-3202 (Costacabana), que lleva a cabo la Diputación, MAÑANA JUEVES, DÍA 11, Y EL VIERNES 12 DE JUNIO, SE VA A MANTENER ABIERTA LA VÍA EN DIRECCIÓN A LA UNIVERSIDAD HASTA LAS 9.30 HORAS para facilitar la llegada al centro universitario, mientras que en dirección al centro de la ciudad continuará cerrada.

Recordar que el asfaltado de ambas vías concluye el viernes 12 y desde el lunes 15 hasta el miércoles 17 de junio se procederá al pintado de las marcas viales (señalización horizontal), aunque ya sin corte de tráfico, por lo que la circulación recuperará la normalidad.

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