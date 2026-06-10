El Ayuntamiento muestra el pésame por el fallecimiento de Francisco Campra

Referente de la historia del deporte en Almería, especialmente en atletismo y los 110 metros vallas, así como en la gestión del Club de Tenis Almería

Almería ha perdido a una de las grandes referencias de su historia deportiva. Desde el Ayuntamiento de Almería, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, el concejal Antonio Casimiro, y en especial todo el equipo del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, quiere expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Francisco Campra Bonillo.

Excepcional en atletismo, logrando el oro en el Campeonato de España de 110 metros vallas en varias ocasiones, ha sido también fundador, veinticinco años presidente y ahora presidente de honor del Club de Tenis Almería.

Su compromiso con los valores del deporte, su capacidad de liderazgo y su contribución al crecimiento del tejido deportivo de nuestra ciudad forman parte ya del patrimonio colectivo de Almería.

Historial deportivo

Francisco Campra Bonillo comienza la práctica deportiva de competición en los años 1952/53 en deporte escolar y en las modalidades de atletismo , balonmano y baloncesto. En el año 1954 se especializa en la prueba de 110 metros vallas, bajo la dirección de su hermano Emilio Campra, quedando esa temporada Campeón Regional y Nacional en categoría juvenil. En los años 1955 y 1956 queda Campeón de España Juvenil, Junior y Absoluto, siendo seleccionado para los Campeonatos Mundiales Universitarios celebrados en San Sebastián.

En el año 1957 es becado por la Delegación Nacional de Deportes e ingresa en la residencia Blume de Madrid para deportistas preolímpicos. Ese mismo año forma parte de la Selección Nacional que compite contra Francia y Alemania.

En 1958 queda Campeón Absoluto de España en 110 metros vallas y relevos 4 x 100, igualando la plusmarca nacional. Nuevamente es seleccionado para competir contra Portugal, Bélgica , Dinamarca , Mónaco y Francia.

En 1959 vuelve a quedar Campeón Absoluto de España de 110 metros vallas, rebajando en tres ocasiones la plusmarca nacional, dejándola en 14’’ 9/10.

Además, obtiene los siguientes resultados: Campeón de España Universitario, doble medallista en 110 metros vallas y relevos 4×100 en los Juegos Mediterráneos de Beirut, récord de España en 4×100 relevos. Asimismo es nominado por la revista ‘Vida deportiva’ de Barcelona para el título de Mejor Deportista Español del año.

En 1960 queda Campeón Nacional de Clubes con el Real Madrid. Es seleccionado por el Comité Organizador de los “Juegos del Imperio Británico celebrados en Londres. Ese mismo año es seleccionado para los Juegos Olímpicos de Roma, lesionándose en la concentración previa a los Juegos Olímpicos, lo que le impide acudir a los mismos.

Participa en los I Juegos Iberoamericanos celebrados en Santiago de Chile , siendo finalista en la prueba de 110 metros vallas , en la que bate el récord de España, situándolo en 14’’ 8/10.

En el año 1961 consigue la plusmarca ibérica, en Lisboa, con 14’’ 5/10, récord que se mantendría hasta el año 1970. Hay que resaltar que esta marca fue conseguida sobre pista de ceniza y que cuando fue batida lo fue sobre pista de tartán.

En 1962 vuelve a quedar Campeón Absoluto de España en 110 metros vallas, Campeón de España por Equipos de Clubes, participa con la Selección Española en los Campeonatos de Europa de Atletismo celebrados en Belgrado, Campeón Nacional de 60 metros vallas en pista cubierta.

En este año sufre una grave lesión que le obliga a retirarse de la alta competición.

Inscrito en la Escuela Militar de Educación Física de Toledo, obteniendo el primer puesto de la promoción de Monitor Nacional de Atletismo.

Retirado del atletismo, todos los partidos políticos aprueban por unanimidad a propuesta de Federaciones e instituciones, la concesión de la medalla de plata de la ciudad de Almería y el nombre de una calle transversal a la Avda del Mediterráneo.

Ha sido fundador del Club de Tenis Almería presidente durante 25 años, ahora era el presidente de honor. Creó en el club una escuela de tenis modélica en la que se han formado deportivamente miles de niños almerienses, habiendo obteniendo importantes subvenciones estatales para su desarrollo y el desarrollo en definitiva del tenis en Almería.

DEP.

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