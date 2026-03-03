ASHAL denuncia los continuos cortes de tráfico en la Rambla y pide planificación al Ayuntamiento de Almería y a la Subdelegación del Gobierno

La asociación advierte de pérdidas en la hostelería del centro, máxime mientras el Paseo de Almería está en obras, y reclama coordinación previa para evitar que los eventos perjudiquen la actividad empresarial

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) ha trasladado su malestar por los continuos cortes de tráfico que se vienen produciendo en la Rambla de Almería con motivo de distintos eventos y manifestaciones, el último de ellos celebrado en la mañana de este lunes. ASHAL recuerda que el Paseo de Almería continúa en obras y las interrupciones en esta vía principal “estrangulan” el centro de la ciudad.

Desde la asociación se considera que la reiteración de estas restricciones, concentradas especialmente en fines de semana y jornadas de alta actividad comercial, está generando un impacto directo en los establecimientos del entorno, dificultando el acceso de clientes, el reparto de mercancias y la circulación de los propios vecinos de la zona.

ASHAL subraya que comprende y respeta el derecho a la celebración de actos públicos y manifestaciones, así como la necesidad de garantizar la seguridad y el orden en la vía pública. No obstante, advierte de que la frecuencia de los cortes en una de las principales arterias de la ciudad está provocando una situación de desgaste en los vecinos, empresarios, trabajadores, repartidores y clientes del centro urbano.

La organización reclama al Ayuntamiento de Almería y a la Subdelegación del Gobierno una mayor planificación y coordinación, de forma que se evalúe el impacto de estas decisiones y se busquen alternativas que compatibilicen la celebración de eventos con el normal desarrollo de la circulación en la zona.

En este sentido, ASHAL solicita que se estudien recorridos alternativos, horarios menos lesivos o fórmulas que permitan minimizar las afecciones al tráfico y a la accesibilidad.

Desde la asociación se insiste en que el Paseo de Almería constituía uno de los principales ejes vertebradores del tráfico de la ciudad y que ahora que se encuentra cortado con motivo de las obras en ejecución, no puede cortarse la Rambla Federico García Lorca en sentido descendente día si y día también por eventos deportivos, sociales, culturales, reivindicativos y de toda orden sin buscar alternativa de ningún tipo, considerando que cualquier decisión que afecte de forma recurrente a la movilidad en el centro debe adoptarse teniendo en cuenta su repercusión en todos los sentidos.

ASHAL solicita la apertura de una vía de trabajo conjunta entre Ayuntamiento y Subdelegación que permita anticipar situaciones similares en el futuro y evitar que vecinos, empresarios, trabajadores, empresas de reparto y clientes en general continúen asumiendo las decisiones poco afortunadas de quien debe velar por el bienestar de todos.