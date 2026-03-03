Inicio / Universidad / Inauguración Jornadas de Seguridad, Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales

Inauguración Jornadas de Seguridad, Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales

Por
marzo 3, 2026 9:49 pm
  • El próximo martes día 17 de marzo se celebrará, el acto de inauguración de las jornadas de seguridad “Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales
  • El acto dará comienzo a las 09:00 horas en el salón de grados del edificio “Paraninfo” de la Universidad de Almería

Tras la recepción de autoridades, invitados y asistentes, se llevará a cabo la inauguración de las Jornadas de Seguridad que desarrollará la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en colaboración con el Centro Universitario (CUGC) y el Gabinete de la Dirección General del Cuerpo, bajo el título: “La Inteligencia Artificial y los Derechos fundamentales: El papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”

GabinetedePrensa

