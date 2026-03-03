La Junta refuerza su colaboración con el Ayuntamiento de Enix para impulsar el desarrollo rural del municipio

El consejero Ramón Fernández-Pacheco mantiene un encuentro de trabajo con el alcalde en el marco de una visita institucional

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha realizado este martes una visita institucional al Ayuntamiento de Enix, en la provincia de Almería, donde ha mantenido una reunión de trabajo con su alcalde, Álvaro Izquierdo, en el marco del compromiso de la Junta de Andalucía con impulso de proyectos que contribuyan al desarrollo del medio rural.

Durante el encuentro, el consejero ha trasladado la disposición de la Consejería a seguir trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Enix, desde la lealtad institucional y el diálogo permanente, para abordar iniciativas que respondan a las necesidades del municipio y favorezcan la mejora de las infraestructuras y el apoyo al sector agrario.

Fernández-Pacheco, que ha firmado en el Libro de Honor del Consistorio, ha destacado que “la cooperación entre administraciones es fundamental para que las políticas públicas sean eficaces y tengan un impacto real en el territorio” y ha subrayado que “desde la Junta de Andalucía mantenemos la mano tendida a los ayuntamientos para avanzar juntos en proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos y refuercen el desarrollo rural”.

Asimismo, el consejero ha puesto en valor el trabajo conjunto ya desarrollado en Enix y ha reafirmado el compromiso de la Consejería de Agricultura de seguir acompañando al municipio en futuras actuaciones de interés para su desarrollo.

Por su parte, el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, ha agradecido la visita del consejero y ha destacado el respaldo de la Junta de Andalucía tras los daños ocasionados por las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados en las últimas semanas, que han motivado la inclusión del municipio en el decreto de ayudas aprobado por el Gobierno andaluz.





Asimismo, Izquierdo ha mostrado su satisfacción por los avances en los proyectos de infraestructuras de depuración que ya están “encima de la mesa”.