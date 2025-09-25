Home / Ciencia / Hiper H: Reunión en la cumbre. Viaje alucinante a la eterna resonancia

Hiper H: Reunión en la cumbre. Viaje alucinante a la eterna resonancia

septiembre 25, 2025
Granada refuerza su compromiso con el arte acogiendo Hiper H, música en directo para una comunidad con pensamiento crítico, sensibilidad profunda y excelente disposición y aptitud para la fiesta, el próximo 1 de noviembre.Tenemos claro que tienes claro que Hiper H es resistencia, una postura reactiva frente a la inercia del mercado. Es disidencia, rebeldía consciente que sitúa al festival en los márgenes de lo convencional como vía para el progreso. Es intención, hay propósito en cada detalle. Es comunidad, un espacio de conexión y pertenencia. Y queremos que tengas muy claro que Hiper H se levanta con convicción y se posiciona como la fiesta de todas las fiestas: remedio contra la soledad, lo que te pide el cuerpo, la manera de acertar, rock espacial, victoria mística, alegrías de Graná, la vida cañón.
El próximo 1 de noviembre, en la Feria de Muestras de Armilla (Granada) entre las 13:00h y las 23:00h, Los Planetas, Alcalá Norte, Cala Vento, Las DianasEdu Requejo, Los Punsetes, Santiago Motorizado y Triángulo de Amor Bizarro convergen con tu conciencia y entusiasmo en un escenario único, en la nueva etapa de un viaje que comenzó con la publicación de Super 8, primer elepé de Los Planetas, y  treinta años más tarde, la pasada primavera, cristalizó en Super H, un disco que, acortando distancias interestelares,  regresó al futuro y ahora salta al directo.Hiper H es, ya ves, la Super Party: un acto de compromiso con la música y su expresión libre. Es tu canción favorita escuchada por primera vez, la que, pogo a pogo, se convierte en parte esencial de lo mejor de ti. Es la respuesta enérgica y alegre a la disolución de la experiencia artística en entornos mercantilizados. 
Un festival que convoca al pensamiento crítico, la espontaneidad, el optimismo y la sensibilidad profunda como cómplices, una propuesta con alma que aspira a la eterna resonancia.Concebido y programado contra cualquier inercia, como celebración del poder transformador de la música, por Casa Maracas, producido por Crash Music y con identidad visual de Javier Aramburu: Hiper H.
