Aprobado por unanimidad el I Plan Local de Salud de Dalías

Francisco Lirola Martín

El Ayuntamiento de Dalías ha aprobado por unanimidad, en sesión plenaria, el I Plan Local de Salud, un documento estratégico que marca un hito en las políticas municipales de promoción del bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. La iniciativa se desarrolla en el marco de la Red Local de Acción en Salud (RELAS), impulsada por el Distrito Sanitario Poniente de Almería de la Junta de Andalucía, y supone un compromiso firme con una visión integral de la salud en el municipio.

El nuevo Plan Local de Salud nace como una herramienta de planificación que permitirá coordinar actuaciones dirigidas a mejorar la salud y el bienestar de la población desde una perspectiva transversal, incorporando la colaboración entre administraciones, profesionales, asociaciones y vecinos. Su elaboración ha sido fruto de un proceso participativo y de un liderazgo compartido que ha permitido identificar las principales necesidades del municipio y definir líneas de actuación adaptadas a la realidad local.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola Martín, ha destacado la relevancia de la aprobación de este documento, subrayando que “estamos dando un paso muy importante hacia el fortalecimiento del bienestar de nuestros vecinos y vecinas, apostando por una visión integral de la salud que va mucho más allá de la atención sanitaria. La salud no es solo la ausencia de enfermedad; es calidad de vida, bienestar físico, mental y social”.

Asimismo, el regidor ha señalado que este plan “nace con la vocación de ser una herramienta útil, participativa y realista, construida gracias a la implicación de profesionales, asociaciones y ciudadanía, con el objetivo de seguir construyendo un municipio más saludable, inclusivo y comprometido con las personas”.

Durante la sesión plenaria también se puso en valor el intenso trabajo desarrollado durante los últimos meses por el Grupo Motor, integrado por representantes de distintas áreas municipales, especialmente Asuntos Sociales, Salud y Bienestar, así como la labor de coordinación y asesoramiento técnico del Distrito Sanitario Poniente de Almería, cuya implicación ha resultado determinante para culminar con éxito este proceso.

Igualmente, el Ayuntamiento quiso agradecer la dedicación de las voluntarias y voluntarios que han colaborado activamente en las diferentes fases de elaboración del plan, aportando propuestas, experiencia y conocimiento de la realidad social del municipio. Su participación ha sido clave para diseñar un documento cercano, útil y adaptado a las necesidades de la población.

Con la aprobación definitiva del I Plan Local de Salud, el Ayuntamiento de Dalías reafirma su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables, la prevención de enfermedades, la participación ciudadana y la mejora continua de la calidad de vida, estableciendo una hoja de ruta que permitirá desarrollar acciones concretas y coordinadas en beneficio de toda la población durante los próximos años.

Relacionado