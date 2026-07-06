Presentado en Dalías el programa del «Verano Cultural 2026», con cerca de medio centenar de actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento ha presentado la programación del Verano Cultural 2026, una amplia propuesta de actividades que se desarrollará durante los meses de julio y agosto y que volverá a convertir el municipio en un espacio de encuentro, participación y ocio para vecinos y visitantes.

El alcalde, Francisco Lirola, junto a la concejal de Cultura, María Dolores Gómez, han dado a conocer el cartel oficial y el programa de esta nueva edición desde el Ayuntamiento, destacando la variedad de iniciativas diseñadas para que personas de todas las edades puedan disfrutar de un verano repleto de cultura, deporte, formación y entretenimiento.

La programación contempla casi medio centenar de actividades distribuidas por diferentes espacios del municipio, con el objetivo de acercar la oferta cultural y de ocio a todos y favorecer la participación ciudadana. Además, el Ayuntamiento ha subrayado que más del 90 % de las actividades serán gratuitas, reafirmando así su compromiso con una programación accesible e inclusiva.

Durante la presentación, el alcalde destacó que el Verano Cultural representa «una oportunidad para llenar nuestras calles y plazas de vida, fortalecer la convivencia entre vecinos y seguir impulsando una programación de calidad que contribuya al dinamismo social y económico del municipio». Asimismo, agradeció el trabajo realizado por las distintas áreas municipales, asociaciones y colectivos que colaboran en la organización de las actividades.

Por su parte, la concejal de Cultura señaló que la programación ha sido diseñada pensando en todos los públicos, combinando propuestas consolidadas con nuevas iniciativas capaces de atraer a familias, jóvenes, niños y personas mayores. «Queremos que cada vecino encuentre actividades con las que disfrutar del verano sin salir de nuestro municipio», afirmó.

Entre las propuestas previstas destacan conciertos al aire libre, la Universidad de Verano, sesiones de cine, talleres de tecnología, representaciones teatrales, actividades deportivas, juegos tradicionales, excursiones culturales y de ocio, actividades acuáticas, propuestas infantiles y numerosas iniciativas pensadas para fomentar la participación y el disfrute compartido.

El programa también busca poner en valor los espacios públicos del municipio, convirtiéndolos en escenarios de convivencia donde la cultura, el deporte y el ocio se convierten en herramientas para fortalecer los lazos entre generaciones y dinamizar la vida local durante la época estival.

Desde el Ayuntamiento se anima a toda la ciudadanía a consultar la programación completa y participar activamente en las diferentes actividades previstas a lo largo de los próximos dos meses. Con esta nueva edición del Verano Cultural, el municipio vuelve a apostar por una oferta diversa, participativa y de calidad que hará del verano de 2026 un tiempo de reencuentros, diversión y experiencias compartidas para todos.

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