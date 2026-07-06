El Ayuntamiento de Dalías aprueba la Oferta de Empleo Público 2026 con cuatro plazas para reforzar la plantilla municipal

GabinetedePrensa julio 6, 2026 0
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El Ayuntamiento de Dalías ha aprobado, mediante la Resolución nº 443/2026, la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería. Con esta aprobación, el Consistorio continúa avanzando en su compromiso por fortalecer la estructura municipal, mejorar la estabilidad del empleo público y garantizar unos servicios de mayor calidad para la ciudadanía.

La Oferta de Empleo Público contempla un total de cuatro plazas, distribuidas entre personal laboral de nuevo ingreso y promoción interna del personal funcionario.

Por un lado, se incluyen dos plazas de personal laboral de turno libre que permitirán consolidar puestos esenciales para el funcionamiento de los servicios municipales. Se trata de una plaza de Técnico de Educación Infantil y otra de Operario de Servicios Múltiples – Sepulturero, dos puestos que en la actualidad se encuentran desempeñados mediante nombramientos de carácter interino y cuya cobertura definitiva contribuirá a reforzar la estabilidad de la plantilla y la continuidad de estos servicios públicos.

Además, la oferta incorpora dos plazas de Técnico Administrativo, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C1, destinadas a promoción interna entre el personal funcionario del Ayuntamiento. Con esta medida se reconoce el esfuerzo, la experiencia y la capacitación de los empleados públicos municipales, favoreciendo su desarrollo profesional y la promoción dentro de la propia administración.

La aprobación de esta Oferta de Empleo Público constituye el primer paso del proceso selectivo, ya que la normativa vigente establece que las plazas deberán convocarse mediante los correspondientes procesos de oposición dentro de un plazo máximo de tres años desde la publicación de la oferta. En consecuencia, durante este periodo el Ayuntamiento publicará las bases y convocatorias que regularán cada uno de los procedimientos selectivos, garantizando en todo momento los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El alcalde, Francisco Lirola destaca que “esta planificación responde al compromiso del equipo de gobierno con una administración moderna, eficaz y dotada de personal estable y cualificado, capaz de atender con las máximas garantías las necesidades de los vecinos y vecinas del municipio”.

La Oferta de Empleo Público 2026 supone, además, una oportunidad tanto para quienes aspiran a incorporarse a la administración local como para el personal municipal que desea progresar profesionalmente, consolidando una plantilla preparada para afrontar los retos presentes y futuros de la gestión pública local.

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