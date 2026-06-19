Ayuntamiento, Diputación y Junta presentan el último volumen de la colección ‘Guías de Almería’: ‘Agricultura de Invernadero’   

La alcaldesa, el presidente de Diputación, el consejero de Agricultura en funciones y los coordinadores han presentado esta obra clave para conocer el milagro económico almeriense

La publicación, coeditada por el IEA e IFAPA, ofrece una visión multidisciplinar y científica para desmontar los prejuicios sobre el «mar de plástico» y poner en valor el liderazgo agroalimentario de la provincia

La sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha albergado esta mañana la presentación oficial de la ‘Guía de la Agricultura de Invernadero’. Se trata de una ambiciosa obra fruto de la alianza estratégica y la coedición entre el Instituto de Estudios Almerienses (IEA) de la Diputación Provincial y el IFAPA de la Junta de Andalucía, que nace con el objetivo de ofrecer una visión multidisciplinar, rigurosa y actualizada de la identidad productiva almeriense.

El acto institucional ha contado con la participación de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal; Aránzazu Martín Moya; y los coordinadores de la publicación, Mª Dolores Haro Gil y José Gabriel López Segura.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que “esta guía visibiliza el compromiso continuo que tenemos todas las administraciones públicas aquí representadas para poner en valor la agricultura y todos esos hombres y mujeres que han hecho de nuestra agricultura un referente mundial”.

Para Vázquez, “esta iniciativa es un gran acierto, porque hablar de la agricultura de invernaderos es hablar de una de las transformaciones sociales, económica y humana, más extraordinarias de nuestro tiempo. Hablar de agricultura significa contar la historia de una tierra que tuvo que convertir la dificultad en oportunidad, la escasez en innovación y los sueños de miles de familia en un modo de progreso actualmente admirado en todo el mundo”.

“Esta guía nace con la vocación de preservar esta memoria colectiva y de hacer un homenaje a las personas, porque gracias a ellas Almería pasó de ser una provincia marcada por las limitaciones a convertirse en referente internacional en agricultura sostenible, eficiente y tecnificada”, ha concluido la alcaldesa.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha subrayado que estas páginas representan «el retrato riguroso, científico y, sobre todo, humano, del principal motor económico de nuestra provincia». García Alcaina ha recordado los humildes orígenes de este sector, que arrancó en 1963 se levantó el primer invernadero solar en El Parador, un hito que inició una revolución social y técnica capaz de transformar una zona árida en un vergel que hoy exporta salud al mundo entero.

Uno de los principales propósitos de esta obra coeditada por Diputación e IFAPA es combatir las visiones reduccionistas que etiquetan la realidad agrícola almeriense simplemente como un «mar de plástico». El presidente ha aportado datos que evidencian que el Modelo Almería es un referente mundial en optimización de recursos: mientras la FAO estima que se necesitan 12 litros de agua para producir un solo tomate, en Almería se logra obtener un kilo completo con apenas 27 litros.

«Somos el territorio que mayor rendimiento obtiene a cada gota de agua», ha destacado el presidente provincial al tiempo que ha puesto en valor el apoyo incondicional de la Diputación al sector a través de inversiones como el Plan de Caminos rurales y la promoción internacional mediante la marca gourmet ‘Sabores Almería’, trabajando codo con codo con cooperativas, organizaciones agrarias y COEXPHAL.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha asegurado que es una publicación que recoge “la evolución” de este sector, que es “uno de los mayores ejemplos de innovación, esfuerzo y capacidad de superación”. “Un modelo agrícola que ha transformado la provincia y que ha demostrado que la sostenibilidad y la competitividad pueden avanzar de la mano. Un sector que ha sabido aprovechar cada gota de agua, innovar constantemente y adaptarse a los desafíos para producir alimentos de calidad durante todo el año para millones de consumidores, con más de 1.825 millones de euros en exportaciones de frutas y hortalizas entre enero y marzo de este año”.

Durante el acto, el consejero ha señalado que esta publicación supone “una herramienta para divulgar y explicar una realidad que muchas veces no se conoce suficientemente fuera de nuestra tierra: la de miles de agricultores que han convertido a Almería en un referente internacional de agricultura eficiente y sostenible”. También ha destacado el papel del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), que lleva décadas acompañando a agricultores y empresas en el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, en la mejora de la eficiencia hídrica, en la implantación del control biológico y en la incorporación de tecnologías que hoy convierten a Almería en una referencia mundial.

Diputación e IFAPA han felicitado a los coordinadores del proyecto, Mª Dolores Haro Gil y José Gabriel López Segura, por liderar al amplio equipo de investigadores y expertos que han hecho posible esta guía. Los dos han sido los encargados de desgranar el contenido de una obra que es una invitación formal a adentrarse en los invernaderos con una mirada limpia, rigurosa y libre de prejuicios.

A la presentación de esta publicación también han asistido la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), Marta Bosquet; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Arancha Martín; el director del Instituto de Estudios Almerienses, Mario Pulido; así como representantes del sector y de los ayuntamientos eminentemente agrícolas.

En los próximos días se anunciará la presentación de esta obra para el gran público. Esta publicación es fruto de la colaboración entre el Gobierno andaluz y la Diputación de Almería, que el pasado mes de septiembre firmaron un convenio para su coedición, formando parte de la colección ‘Guías de Almería, Territorio, Cultura y Arte’ del Instituto de Estudios Almerienses (IEA).

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