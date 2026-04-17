El comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales visita Andalucía el próximo lunes

El comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi, visitará Andalucía el próximo lunes para dar seguimiento al compromiso establecido en la Visión para la Agricultura y la Alimentación de reforzar los controles de las importaciones, y observar cómo se está aplicando esta medida en España. La visita, propiciada por el Gobierno español, se centrará en particular en el refuerzo de los controles de los productos importados a la Unión Europea, tal como anunció la Comisión en diciembre.

El lunes 20 de abril por la mañana, el comisario Várhelyi se reunirá con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, en la Delegación del Gobierno en Sevilla.

Posteriormente, el comisario y el ministro se reunirán, junto con el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, con varias asociaciones de agricultores para debatir los retos a los que se enfrenta el sector.

Tras la segunda reunión, el ministro y el comisario celebrarán una rueda de prensa conjunta.

·Rueda de prensa conjunta del ministro Planas y el comisario Várhelyi (con interpretación)

·Lugar: Delegación del Gobierno en Sevilla, Torre Sur — Plaza de España, s/n

·Hora: sobre las 10h30

A continuación, el ministro y el comisario viajarán a Algeciras, donde celebrarán un almuerzo de trabajo con la Autoridad Portuaria de Algeciras centrado en la digitalización de los controles y la lucha contra el fraude alimentario en el contexto del comercio agroalimentario con terceros países.

Por la tarde, el comisario Várhelyi visitará el Centro de Control Fronterizo del puerto de Algeciras. La visita brindará la oportunidad de ver de primera mano cómo España está reforzando los controles de las importaciones en uno de los puntos de entrada clave de la UE para los productos agroalimentarios, en particular a través de herramientas digitales y procedimientos mejorados basados en el riesgo. Al terminar la visita, el ministro y el comisario harán una breve declaración a la prensa in situ sobre las 15h30 horas.

Los profesionales interesados en asistir a la visita al puesto de control del Puerto de Algeciras deberán enviar un correo electrónico prensa@apba.es, antes de las 22:00 horas del domingo 19 de abril, con copia a COMM-MAD-PRENSA@ec.europa.eu, en el que han de indicar nombre, DNI y medio de comunicación para el que trabajan.

·14h00 horas. Reunión con los responsables del Puesto de Control Fronterizo en la sala de consejo de la Autoridad Portuaria (cobertura oficial). Posteriormente, visita al Puesto de Control Fronterizo (gráficos).

·Atención a los medios a las 15h30 horas, al finalizar la visita.

·Lugar: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras- APBA, Avenida de la Hispanidad, 2, 11207 Algeciras, Cádiz.

·Puesto de Control Fronterizo: Muelle Juan Carlos I, s/n, 11201, Algeciras, Cádiz

Cita del comisario Olivér Várhelyi



«Como principal comerciante mundial de alimentos, la UE debe garantizar que todos los alimentos y productos animales y vegetales que entren en nuestro mercado cumplan nuestras estrictas normas de salud y seguridad. La Comisión ha anunciado medidas para reforzar estos controles, y espero con interés ver cómo podemos cooperar con las autoridades españolas en su aplicación».

Contexto general

La UE cuenta con algunas de las normas más estrictas del mundo en materia de seguridad alimentaria, salud animal y fitosanidad. Estas normas protegen a los ciudadanos europeos, nuestra agricultura y el medio ambiente. Ayudan a impedir la entrada en nuestro territorio de plagas y enfermedades nocivas que, de otro modo, podrían amenazar la producción, la seguridad alimentaria y la confianza de los consumidores.

Todos los animales vivos, alimentos y piensos, plantas y productos vegetales que entren en la Unión deben cumplir los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la UE, así como determinados requisitos de bienestar animal. Estas normas no son negociables y se aplican a todos nuestros socios comerciales.

Para verificar el cumplimiento de las normas de la UE, existe un sólido sistema de controles oficiales en toda la cadena agroalimentaria. Los Estados miembros llevan a cabo controles en las fronteras de los animales, las mercancías de origen animal (incluidos los alimentos de origen animal, los subproductos animales y los productos reproductivos), las plantas, los productos vegetales, determinados alimentos y piensos de origen no animal y determinados materiales destinados a entrar en contacto con alimentos. La Comisión también lleva a cabo auditorías en terceros países para garantizar que sus sistemas de control oficial y normas de producción se ajusten a los requisitos de la UE.

En diciembre de 2025, tras el diálogo con las partes interesadas sobre la aplicación de las normas de control de las importaciones, la Comisión Europea anunció un refuerzo de los controles de los alimentos, los animales y los productos vegetales que entran en la UE.