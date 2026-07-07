Campojoyma acerca la alimentación saludable a los escolares a través de visitas a sus fincas ecológicas

La empresa almeriense muestra a estudiantes de Compañía de María y La Milagrosa cómo se cultivan frutas y hortalizas ecológicas que forman parte de una dieta sana y equilibrada

Fomentar hábitos de alimentación saludable entre las nuevas generaciones es uno de los compromisos que impulsa Campojoyma a través de sus programas educativos. Con este objetivo, la empresa almeriense ha recibido en sus fincas ecológicas a estudiantes de los colegios Compañía de María y La Milagrosa, quienes han podido conocer de primera mano el proceso de cultivo de frutas y hortalizas ecológicas y la importancia de consumir alimentos frescos y saludables.

Durante las visitas, los escolares recorrieron los cultivos de la empresa agrícola y descubrieron cómo se producen alimentos de alta calidad respetando los ciclos naturales y el medio ambiente. Además, aprendieron el valor nutricional de las frutas y hortalizas ecológicas y el papel fundamental que desempeñan dentro de una alimentación equilibrada.

Acompañados por Pilar Rodríguez, coordinadora general de Campojoyma, Gracia Úbeda, directora de Recursos Humanos, y José Montoya, hijo del gerente de la empresa, los estudiantes pudieron conocer prácticas agrícolas responsables que contribuyen a obtener productos sanos y seguros para el consumidor.

El gerente de Campojoyma, Francisco Jesús Montoya, explica que “queremos que los niños y jóvenes comprendan la importancia de una alimentación saludable y que conozcan el origen de los alimentos que consumen cada día. Creemos que acercarlos al campo es una forma de despertar su interés por las frutas y hortalizas y ayudarles a adoptar hábitos de vida más saludables”.

Francisco Montoya añade que “la educación alimentaria es fundamental para construir una sociedad más consciente. Cuando los estudiantes descubren cómo se cultivan los alimentos y el esfuerzo que hay detrás de cada producto, valoran más la importancia de incluir frutas y verduras en su dieta diaria”.

Las visitas también permitieron a los escolares conocer cómo la agricultura ecológica contribuye a ofrecer alimentos saludables, preservando al mismo tiempo los recursos naturales y la biodiversidad.

Con iniciativas como ésta, Campojoyma refuerza su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables entre los más jóvenes y ya trabaja en nuevas actividades para el próximo curso escolar con el fin de seguir acercando la cultura de la alimentación sana y el consumo responsable a cientos de estudiantes.

Fundada en 2004, Campojoyma se ha consolidado como uno de los referentes de la agricultura ecológica en España. Actualmente comercializa más de 30 variedades de frutas y hortalizas ecológicas, el cien por cien de su producción, destinadas a consumidores que buscan alimentos saludables, sostenibles y de máxima calidad.

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