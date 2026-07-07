Robert Amsterdam se reunirá con los empresarios de Almería para hablar sobre ‘Hacienda y el Estado Dual’ el próximo 16 de julio

El prestigioso abogado ofrecerá una conferencia titulada ‘Hacienda: las reformas necesarias para restaurar la seguridad jurídica en España’

La mesa redonda está abierta a todas las empresas de la provincia y se celebrará en un desayuno en el Círculo Mercantil

Robert Amsterdam es un prestigioso abogado, mundialmente conocido por defender a opositores políticos y empresarios frente a gobiernos autoritarios. Actualmente ha emprendido una intensa campaña en España en la que reclama justicia tributaria, explicando que algunas de las prácticas de la Agencia Tributaria española tienen un impacto negativo en los derechos fundamentales de los contribuyentes.

El jurista internacional hará escala en Almería el jueves, 16 de julio, donde ofrecerá un desayuno-conferencia, que comenzará a las 9:30 horas, en el salón noble del Círculo Mercantil. Robert Amsterdam hablará sobre ‘Hacienda: las reformas necesarias para restaurar la seguridad jurídica en España’, abordando algunas de las reformas que, desde una perspectiva jurídica e internacional, podrían contribuir a reforzar las garantías del Estado de Derecho y la confianza en el marco fiscal español. Los directivos y empresarios interesados pueden inscribirse, de forma gratuita, en el email asientovip@gmail.com Las plazas son limitadas.

Desde el bufete Amsterdam&Partners explican que “durante décadas, la Hacienda española ha acumulado un historial de actuaciones que, según numerosos expertos legales, vulneran los principios básicos de seguridad jurídica: prescripciones que no prescriben, presunciones de culpabilidad, y procedimientos que dejan a los ciudadanos y empresas en un limbo legal permanente”. Robert Amsterdam, reconocido internacionalmente por su trabajo en casos de abuso de poder estatal y defensa de derechos de propiedad, compartirá su análisis sobre los patrones sistémicos de extralimitación de la Agencia Tributaria, el impacto de la reciente reforma del Artículo 116 de la Ley General Tributaria, comparativas internacionales: cómo otros países protegen a sus contribuyentes, las reformas urgentes necesarias para restaurar la confianza en el sistema fiscal español, y aportará testimonios y casos documentados de contribuyentes afectados.

Tras dos años de evaluación, Robert Amsterdam ha reunido sus investigaciones en el libro ‘Hacienda y el Estado Dual’, un ensayo jurídico y económico de 2026, escrito junto al experto fiscal Christopher Wales, donde concluyen que la Agencia Tributaria española (AEAT) opera como un ‘estado dual’, donde conviven un estado legal predecible y otro coercitivo que intimida a los ciudadanos.

‘Hacienda y el Estado Dual’ es un libro sobre la España actual basado en el concepto de que ciertos gobiernos represivos operan con dos modelos de autoridad que coexisten. Por un lado, el Estado normativo opera de forma más o menos clara y transparente, ofreciendo al ciudadano resultados predecibles en asuntos como el derecho contractual. Al mismo tiempo, sin embargo, el Estado contiene un elemento absolutamente prerrogativo que no está limitado por la ley. Atomiza a la población y gobierna infundiendo en los ciudadanos el temor a resultados impredecibles que pueden destruir su libertad económica y, en algunos casos, privarles de su propia libertad.

Entre los elementos señalados, Robert Amsterdam critica los incentivos individuales que tiene el inspector (se lleva un porcentaje de lo recaudado), la obligación de pagar sanciones antes de poder recurrirlas con procesos judiciales que pueden prolongarse durante años, y una mayor presión sobre contribuyentes con mayor visibilidad o recursos económicos. Se trata de uno de los primeros libros en abordar el problema generalizado de la impunidad de la administración tributaria en el contexto español.

La conferencia del 16 de julio, a las 9:30 horas, reunirá a empresarios, académicos y ciudadanos preocupados por el estado de derecho fiscal en España, en un espacio de diálogo abierto sobre cómo devolver la seguridad jurídica a los contribuyentes españoles. Las inscripciones, con plazas limitadas, se pueden realizar en el email asientovip@gmail.com

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