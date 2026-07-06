El Centro Andaluz de las Letras inaugura la XIX edición de la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores con 35 talentos literarios

Los asistentes, de 12 a 20 años, recibirán formación especializada en narrativa, poesía y dramaturgia hasta el 11 de julio en Mollina

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebra una nueva edición de la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores de Andalucía uno de los programas de formación literaria más consolidados del Centro Andaluz de las Letras. La XIX edición reunirá, hasta el sábado el 11 de julio, en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) de Mollina (Málaga) a 35 jóvenes de entre 12 y 20 años procedentes de toda Andalucía, que durante una semana recibirán formación especializada en narrativa, poesía y dramaturgia de la mano de escritores de reconocido prestigio.

La Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores constituye una de las principales iniciativas del Centro Andaluz de las Letras para impulsar la literatura emergente y fomentar la creación entre los jóvenes andaluces. A lo largo de una intensa semana de convivencia y aprendizaje, los participantes asistirán a sesiones formativas en las que desarrollarán técnicas narrativas, poéticas y dramáticas, compartirán experiencias creativas y recibirán orientación personalizada para continuar desarrollando su vocación literaria.

En esta edición, el poeta Diego Vaya dirigirá el taller de poesía, mientras que la escritora Laura Fernández será la responsable del de narrativa. El programa volverá a incorporar sendos talleres de dramaturgia a cargo de Cristian Alcaraz y Alessandra García, ampliando así la oferta formativa de la Escuela y acercando a los participantes a nuevos lenguajes de creación literaria. Así mismo, se incorporan encuentros con Mercedes Duque Espiau y Redry de la mano de la Fundación José Manuel Lara, y un taller del uso de la IA en los procesos de escritura a cargo de Víctor Bayona.

Los participantes de esta edición proceden de las ocho provincias andaluzas. Destaca el incremento del alumnado procedente de Almería, que iguala este año a Córdoba y Sevilla con siete representantes, tras las acciones de difusión desarrolladas por el Centro Andaluz de las Letras en la provincia. La provincia de Málaga aporta seis jóvenes; Cádiz, tres; Granada y Huelva, dos cada una; y Jaén, uno.

Desde su creación en 2006, la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores de Andalucía se ha consolidado como un referente nacional en la formación de nuevos autores. En sus dieciocho ediciones anteriores se han presentado 2.543 jóvenes a las pruebas de selección y 586 han pasado por sus aulas. Con la promoción de 2026, el programa continúa reforzando su compromiso con la detección, el acompañamiento y la proyección del talento literario joven en Andalucía.

Algunos de los antiguos alumnos de la Escuela han desarrollado posteriormente una sólida trayectoria literaria y han obtenido un amplio reconocimiento de la crítica y del público, convirtiendo este programa en una de las principales canteras de nuevas voces de la literatura andaluza.

Letras de papel

Como cada año, el Centro Andaluz de las Letras editará un nuevo volumen de la colección ‘Letras de papel’, que reúne una selección de los trabajos presentados a las pruebas de acceso a la Escuela y ofrece una primera oportunidad de publicación a sus autores.

La edición de 2026 incluirá los textos ‘Se arregla maniquí roto’, de Leyre Araceli González Ortiz; ‘Este poema huele a salitre y un poco a ti’, de Daniel Canca Vázquez; ‘El día en el que la humanidad dejó de ser yo’, de Rosalía Castillo Cubero; e ‘Ítaca’, de Rosalía Nogal Villaverde, seleccionados por la comisión de valoración entre las obras presentadas a la convocatoria. Asimismo, ‘La dulzura de las fiebres’, de Bruno Carranque Gómez; ‘Cuando cae la noche’, de Helena Moreno Padilla; y ‘El paraíso perdido’, de Violeta Bartomeus Sánchez, han quedado como reservas para su publicación.

La colección ‘Letras de papel’ constituye uno de los principales escaparates del talento literario emergente andaluz y refleja cada año la calidad y diversidad de las voces que participan en la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores de Andalucía.

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