La asociación andaluza ACEIA, galardonada con el premio nacional “Por el Bien del Sector” en los XII Premios FECEI TOP

La Federación Nacional y Cambridge English reconocen los 27 años de voluntariado y liderazgo de la asociación andaluza.

El galardón fue entregado en Valencia el pasado 28 de febrero, en el marco del Congreso LIDER ’26.

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) ha sido distinguida con el prestigioso premio nacional «Por el Bien del Sector», otorgado conjuntamente por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) y Cambridge English Spain. Este reconocimiento se ha producido dentro de la XII edición de los Premios FECEI TOP 2026, unos galardones de ámbito nacional que distinguen anualmente la innovación, la excelencia y las buenas prácticas en la enseñanza de idiomas en España. El evento tuvo lugar el pasado 28 de febrero en Valencia, durante la celebración del Encuentro Anual LIDER ’26, una cita clave que reúne a los principales directivos y expertos del sector educativo.

Un «ejército de generosidad» al servicio de la educación

La candidatura de ACEIA destacó por sus 27 años de voluntariado ininterrumpido. El jurado ha valorado este modelo de «generosidad estratégica», donde profesionales y directores de centros andaluces trabajan de forma altruista para elevar la calidad de la enseñanza de idiomas en todo el país. Según la propia asociación, su éxito nace de un «liderazgo por el ejemplo», anteponiendo el beneficio del sector a los intereses individuales.

La delegación de ACEIA encargada de recoger el premio estuvo encabezada por su Presidenta, María González, acompañada por Javier Beámuz (Vicepresidente), Gill Thompson (Coordinadora de voluntarios) y Carmen Arévalo (anterior gerente). El acto coincidió simbólicamente con el Día de Andalucía, subrayando el peso de la comunidad en la excelencia educativa nacional.

Sobre los Premios FECEI TOP

Los Premios FECEI TOP son concedidos por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI), entidad de referencia que impulsa la profesionalización y la calidad en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Estos galardones sitúan a los premiados entre los proyectos educativos más destacados del país, reconociendo el esfuerzo por la mejora continua de la industria.

¿ Qu é es ACEIA?

Fundada en 1980 y presidida actualmente por Marí a Gonz ález , la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andaluc í a (ACEIA) agrupa a 170 centros de formació n repartidos por toda la comunidad autónoma, siendo la entidad profesional más representativa del sector en España.

ACEIA actúa como interlocutor válido ante la Administración, reconocida por la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, y representa a un colectivo de 3.580 trabajadores directos (2.630 docentes y 950 administrativos), así como a más de 185.000 alumnos matriculados anualmente en sus centros asociados. Sus principales objetivos son garantizar la calidad y la profesionalidad en la enseñanza privada de idiomas, ofrecer formación continua a sus asociados y promover valores de seriedad, transparencia y excelencia educativa.

Desde 2022 , ACEIA forma parte de la Confederación de Empresarios de Andaluc í a (CEA) . Como parte de su compromiso con la actualización permanente del sector, organiza periódicamente cursos, talleres y conferencias en todas las provincias andaluzas. Su Conferencia Anual, que el pasado año celebró su 19ª edició n , se ha consolidado como una de las citas formativas m á s relevantes del panorama nacional , trascendiendo fronteras y convirtiéndose en un referente europeo para los profesionales de la enseñanza de idiomas.