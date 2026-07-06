Cine familiar y humor almeriense se vuelven a dar la mano con una nueva edición de ‘Doble Comedy’ que se abre este miércoles

Las proyecciones y monólogos previos serán a las 22.00 horas en la Plaza de la Constitución los miércoles 8, 22 y 29 de julio y 5 y 12 de agosto con entrada libre hasta completar aforo

Un año más, y van seis ediciones, el encanto del cine de verano nocturno y el humor almeriense vuelven a la Plaza de la Constitución con ‘Doble Comedy’. Consolidado con un gran éxito de participación, el ciclo repite en la programación estival del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, este año bajo el lema de ‘Te falta calle’. Serán películas juveniles, de aventuras y familiares que se proyectarán a las 22.00 horas, presentadas por Kikín Fernández o Álvaro Vera y con entrada libre hasta completar aforo.

‘Doble Comedy 2026’ se prolongará durante cinco semanas, cada miércoles desde este próximo 8 de julio hasta el 12 de agosto –exceptuando el miércoles, día 15, semana en la que la Plaza estará dedicada completamente al 59º Festival de Flamenco y Danza-.

“Con esta programación, Doble Comedy 2026 apuesta por un formato que combina el entretenimiento cinematográfico con el talento de dos reconocidos cómicos, ofreciendo una propuesta cultural gratuita para disfrutar en familia y con amigos durante el verano. Hacerlo en la Plaza de la Constitución nos permite contar con un aforo considerable y además ponemos otro grano de arena para dinamizar el centro histórico de la capital durante un mes y medio y en un día entre semana”, apunta el concejal delegado del Área, Diego Cruz.

La primera película será este miércoles, 8 de julio, con ‘Robot Salvaje’, que estará presentada por Álvaro Vera. Se trata de una película de animación dirigida por Chris Sanders en la que se narra el épico viaje de un robot —la unidad 7134 de Roz,’Roz’ para abreviar— que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en madre adoptiva de un pequeño ganso huérfano.

El ciclo continuará el 22 de julio con ‘La Puerta Mágica’, cuya presentación correrá a cargo de Kikín Fernández. El 29 de julio, el público podrá disfrutar de ‘El Reino Secreto’, nuevamente con la participación de Álvaro Vera. Ya en agosto, el día 5, se proyectará ‘El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares’, presentada por Kikín Fernández. Como broche final, el 12 de agosto, el ciclo concluirá con la proyección de ‘Mary Poppins Returns’, precedida por la presentación del humorista Álvaro Vera.

El coordinador de la actividad, Gumer Clemente, recuerda que “sin lugar a dudas, se trata de una iniciativa ideal para ser compartida en familia y de forma distendida, revisitando películas o viéndolas por primera vez, en un marco de excepción como es nuestra Plaza Vieja”.

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