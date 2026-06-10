Comienzan los trabajos de instalación del entoldado en el centro de la ciudad que se mantendrá durante la época estival

Las labores se han iniciado en la calle Reyes Católicos y se extenderán progresivamente a las calles Tenor Iribarne, San Francisco de Asís y Méndez Núñez

El Ayuntamiento de Almería ha iniciado los trabajos de instalación del entoldado en el centro de la ciudad, comenzando por la calle Reyes Católicos. Durante los próximos días, esta actuación se extenderá progresivamente a las calles Méndez Núñez, Tenor Iribarne y San Francisco de Asís.

La actuación forma parte del contrato para la colocación, conservación y retirada de toldos de sombra en el centro urbano, adjudicado a la empresa Grupo Renta Todo Carpas por un importe de 82.885 euros.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha recordado que esta iniciativa, que se desarrolla cada año coincidiendo con la llegada de las altas temperaturas, tiene como principal objetivo mejorar el confort térmico de vecinos, comerciantes y visitantes en algunas de las principales zonas peatonales y comerciales de la ciudad. “Con esta actuación el Ayuntamiento pretende hacer más confortable la estancia y el tránsito por el centro de la ciudad”, ha subrayado la edil.

El plazo de duración del contrato es de seis meses, comprendiendo desde las primeras operaciones de montaje hasta el desmontaje y acopio de los elementos, previsto para el próximo mes de noviembre, una vez finalizada la temporada estival.

Los trabajos han comenzado con la instalación de los báculos en la vía pública y su fijación a los anclajes ubicados en las fachadas, preinstalados en campañas anteriores, una circunstancia que permitirá agilizar notablemente el proceso de montaje.

El objetivo de esta actuación es proteger del sol los espacios peatonales y comerciales del centro urbano, favoreciendo una mayor comodidad para quienes transitan por estas calles durante los meses de verano.

Los toldos están fabricados con tejido ignífugo de polietileno de alta densidad, un material diseñado para ofrecer una elevada protección frente a la radiación solar, así como una gran resistencia y durabilidad. Además, su configuración permite el paso del agua de lluvia, evitando acumulaciones sobre la superficie.

El sistema de instalación se adapta a las características de cada calle. En algunos casos, los toldos cubrirán el ancho de la vía mediante una única pieza, mientras que en otros se dispondrán en dos módulos. En todos los casos, se mantendrá una separación respecto a las fachadas para garantizar la entrada de luz natural a viviendas y establecimientos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almería reafirma su compromiso con la mejora de la calidad de los espacios públicos y con la adaptación de la ciudad a las condiciones climáticas propias de la época estival,

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