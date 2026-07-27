El Ayuntamiento ampliará el equipamiento deportivo del Parque del Andarax con una inversión de más de 83.000 euros

Aprobado el proyecto técnico de sustentación de dos ficus singulares en el Parque Nicolás Salmerón

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el contrato de suministro e instalación de la ampliación de equipamiento para el desarrollo de la actividad física en la zona sur del Parque del Andarax con una inversión de más de 83.000 euros.

El objeto del contrato es el suministro e instalación de equipamiento deportivo para reforzar y ampliar la oferta de actividad física al aire libre, de carácter gratuito, accesible e inclusivo en el Parque del Andarax con elementos como prensa de pecho, remo horizontal, máquina para sentadillas, fondo de tríceps, curl de bíceps, extensión de rodilla, escalones a tres alturas diferentes para triple salto, campanas magnéticas, o anillas.

El equipamiento deportivo existente en el Parque del Andarax “ha tenido una acogida muy favorable, con un gran grado de uso y en la consolidación de este espacio como punto de referencia para la práctica de actividad física al aire libre vamos a ampliar la zona con nuevos equipamientos, césped artificial para estiramientos…, con el objetivo de atender las nuevas necesidades detectadas y mejorar la funcionalidad del equipamiento existente para consolidarlo como espacio de encuentro y convivencia y también de práctica deportiva”, afirma el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro.

La ampliación del equipamiento, en un plazo de cuatro meses desde la firma del contrato, permitirá “una mayor diversificación de los elementos disponibles, posibilitando el ejercicio de una mayor número de grupos musculares y ampliando las opciones de entrenamiento para los usuarios, fomentando hábitos de vida saludables, contribuyendo al uso activo de los espacios públicos municipales por parte de personas de todas las edades y condiciones”, concluye el edil.

Ficus en el Parque Nicolás Salmerón

De igual forma, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto técnico de sustentación de dos ficus macrophylla singulares de gran porte, elevada longevidad y alto valor patrimonial situados en el Parque Nicolás Salmerón por un importe de cerca de 40.000 euros.

El proyecto, elaborado por la empresa ‘Tecnigral SL’, establece las medidas necesarias a tomar (apuntalamientos dinámicos, cableados estructurales u otras técnicas de arboricultura avanzada), asegurando la compatibilidad entre el arbolado y el mobiliario urbano, al tiempo que garantiza la seguridad ciudadana y preserva el patrimonio vegetal y cultural protegido.

Subvenciones

Entre las ayudas aprobadas figura una subvención de algo más de 18.000 euros a la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas (FACC) para ejecutar el proyecto de ‘Servicio de Videointerpetración de Lengua de Signos Española (LSE) para Personas Sordas’, dentro del II Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios 2024-2027 del Ayuntamiento de Almería.

Asimismo, se ha aprobado una ayuda de 10.000 euros a la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca para el ‘Programa Formativo Municipal para la Integración Social y laboral’, en el marco del II Plan Municipal de Discapacidad para el año 2026.

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