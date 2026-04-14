La escritora almeriense Carmen López presenta en Antas su última obra, ‘A destiempo’

Javier Irigaray

Las ausencias, el amor y los momentos que perduran en el tiempo son el hilo argumental del poemario ‘A destiempo’, que Carmen López presenta este jueves en Antas en un acto organizado por la asociación cultural Argaria.

‘A destiempo’, editado por Talón de Aquiles, es una colección de poemas sin vericuetos en los que perderse, escritos con lenguaje sencillo y un particular ritmo. Sus versos conducen al lector hacia historias no vividas, por abandonos que no han existido o por ciudades poco amables; pero también por los tiempos que corren para la política y la importancia de la libertad. Y, cómo no, el amor y la vida también están presentes en esta obra de madurez, donde, además, se respira el dolor de haber pasado por varios procesos oncológicos que han dejado una profunda huella en la autora.

Carmen López es una lectora empedernida, amante de Salinas, Gil de Biedma, Cernuda, Chantal Maillard y otros tantos poetas, algunos de ellos prácticamente desconocidos, ha bebido de todos ellos para construir un mundo literario propio. Nació en Almería (1968) y se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Granada en 1992. Desde que concluyó sus estudios, su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a los medios de comunicación (El País, El Mundo o La Voz de Almería, entre otros).

Tiene publicado un poemario (‘Avenida Silencios’), una novela (‘El hombre que vivió tres vidas’, con Arráez Editores) y ha colaborado en numerosas publicaciones conjuntas con relatos y microrrelatos. A sus 57 años, se ha aventurado de nuevo en el mundo de los versos después de largo tiempo.

En el acto, la autora estará acompañada por Antonia Sánchez Villanueva, doctora en Ciencias Humanas y Sociales, licenciada en Filología Francesa y Románica y en Periodismo. Sánchez Villanueva fue muchos años subdirectora de La Voz de Almería y Cadena SER Almería y, en la actualidad, es profesora y asesora de Comunicación en la Universidad de Almería.

El evento, organizado por la asociación cultural Argaria, este disco es una banda sonora de la película y la película es la que vivimos en el Festival de la parte de cine mañana a las 7 de la tarde del Festival de hace urbano de Madrid y acabamos también un poco como de arte de alguna manera sus experiencias porque estas imágenes que van a ir subiendo los visitantes al algoritmo para que cuando le pedimos comenzará a las 20:00 del jueves 16 de abril en la Cafetería Leo, en Antas.