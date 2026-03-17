La Junta refuerza la población de cerceta pardilla en Almería con la liberación de 24 ejemplares

El Gobierno andaluz ha movilizado más de 3 millones de euros en restauración y mejora de humedales en la provincia

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha liberado 24 ejemplares de cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) en el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar. Las aves proceden de la cría en cautividad y durante su proceso de aclimatación han estado atendidas por técnicos de la Agencia AMAYA con la colaboración de los Agentes Medioambientales de la unidad del Poniente, que asistieron también al momento de la liberación de las cercetas y realizarán el seguimiento de la integración de las mismas en el medio natural durante las próximas semanas.

La cerceta pardilla es un pato pequeño, de plumaje moteado, con el entorno del ojo más oscuro y una elegante cresta en su nuca. Hasta mediados del siglo veinte abundaba en los humedales costeros mediterráneos pero la degradación de su hábitat por actividades humanas provocó una drástica disminución de su población hasta las 74 parejas en 2020, lo que la sitúa en nivel de amenaza “en peligro crítico de extinción”. Su población en Europa se concentra casi exclusivamente en zonas húmedas de Andalucía, Murcia y Valencia.

Para intentar revertir la situación, dentro del programa LIFE de la Unión Europea, se puso en marcha el proyecto “Acciones coordinadas para la recuperación de la cerceta pardilla”, del que es socia la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos se encuentra eliminar y mitigar las amenazas de la especie, reforzar sus poblaciones mediante un programa de cría en cautividad, mejorar el conocimiento sobre la ecología de la cerceta, integrar sus requisitos ecológicos en las políticas sectoriales y sensibilizar a la población sobre la importancia de la especie y su hábitat.

Más de tres millones de euros para proteger los humedales almerienses

La Junta de Andalucía aprobó en 2023 la formulación del Plan Andaluz de Humedales Horizonte 2030, con el objetivo de revertir la pérdida y degradación de humedales en Andalucía, garantizar el mantenimiento de los hábitats y especies que albergan e impulsar su recuperación y el reconocimiento de las múltiples funciones que desempeñan. Entre las acciones recogidas en el Plan Andaluz de Humedales se incluye establecer medidas de conservación para las especies amenazadas de aves acuáticas de los humedales andaluces, dándole especial prioridad a aquellas especies que tengan poblaciones en peligro crítico de extinción, como la cerceta pardilla.

En este contexto, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se han impulsado en los últimos años actuaciones que en conjunto suponen la inversión de 3,2 millones de euros en esta materia, incluyendo el proyecto ya realizado de “Actuaciones de urgencia para la mejora de la reserva natural en las Albuferas de Adra”, el «Proyecto de señalización, cerramientos y cartelería en los humedales del inventario andaluz” y el “Proyecto de restauración y acondicionamiento del humedal Salinas de Cabo de Gata», ambos actualmente en ejecución, y el de «Actuaciones para mejora de hábitat para aves en el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar y en humedales del poniente almeriense” cuyas obras están próximas a iniciarse.

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre, ha agradecido la implicación de todo el personal de la Junta de Andalucía que participa en el impulso de estas actuaciones y ha aprovechado para recordar algunas de las acciones que la ciudadanía puede realizar para contribuir a la protección de los humedales, como “no transitar fuera de los senderos señalizados, no llevar a los perros sin correa y, sobre todo, la adecuada gestión de los residuos: nunca abandonar residuos de ninguna clase en el campo y, en caso de observar alguna infracción como vertido de escombros u otro tipo de residuos en el medio natural, avisar a nuestros Agentes Medioambientales a través del teléfono 950101676”.